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martedì 14 luglio 2026
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Tanta concorrenza per Tresoldi. Ma la sua priorità è la Roma

Il calciatore tedesco mette i giallorossi in cima alle sue preferenze: la richiesta del Clube Bruges
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsTresoldiRoma

ROMA - Nicolò Tresoldi continua a mettere la Roma in cima alle sue preferenze, ma il tempo stringe e la concorrenza si fa sempre più agguerrita. L’attaccante ha già raggiunto un’intesa economica con il club giallorosso e aspetta che Tony D’Amico possa affondare il colpo. Una volontà chiara, quella del giocatore, che continua a dare la priorità al progetto di Gasperini, tecnico che secondo lui riuscirà a valorizzarlo e farlo diventare un attaccante di spessore come fatto con altri giocatori negli anni tra Genoa ed Atalanta.

Le possibili rivali per Tresoldi

Nel frattempo, però, si sono mosse con decisione anche altre big europee. Sia l’Atletico Madrid sia il Borussia Dortmund hanno trovato un accordo economico con l’entourage del centravanti e sono pronte a inserirsi nella corsa non appena si creeranno le condizioni per trattare con il Club Bruges, bottega cara ma che ha già messo in preventivo di cedere il ragazzo che vuole misurarsi in un campionato più importante. La Roma, dal canto suo, è ancora bloccata dalla necessità di completare almeno una cessione importante prima di poter investire sul nuovo numero nove. Solo dopo un’uscita D’Amico presenterà la prima proposta ufficiale: circa 25 milioni di euro. Una cifra che difficilmente basterà per convincere il Club Bruges, ma che rappresenterà la base da cui avviare una trattativa destinata ad accendersi nelle prossime settimane.

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