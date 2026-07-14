Summerville difficilmente resterà al West Ham, retrocesso nell'ultima stagione. La sua volontà è quella di restare in un calcio di primo livello e la Roma in Champions League è una squadra che può attrarre, eccome. Il club giallorosso ha riallacciato i contatti con l'agente per capire la fattibilità di un'operazione che resta molto complessa ma non per questo impossibile.

L'incontro previsto a Roma tra gli agenti di Summerville e i giallorossi

A dimostrare l’interesse della Roma un incontro di un'ora avvenuto oggi nella capitale tra il club e gli agenti di Summerville. L’ipotesi da non scartare sarebbe quindi quella di vedere sulle fasce della Roma della prossima stagione non solo Garnacho e/o Moreira ma anche, perché no, lo stesso Summerville. Il club giallorosso ha confermato il forte interesse ma solo a determinate condizioni. Sul giocatore spingono forte altri club inglesi che, alla finestra, osservano la situazione. La Roma stravede per Summerville e avrà presto una risposta dal suo entourage. Probabilmente già nella serata di oggi.

Chi è il procuratore di Summerville

Tra l’altro il procuratore dell’esterno olandese è lo stesso di Doekhi, difensore arrivato alla Lazio. Dopo aver chiuso l’operazione con i biancocelesti, quindi, l’agente potrà incontrare la Roma. Ovviamente questo non vuol dire che l’operazione sia in chiusura: il West Hamm è una bottega cara e il valore del giocatore sarebbe al momento oltre i 50 milioni di euro. Non esattamente un affare a prezzo di saldo, quindi.

Diego Moreira, il nome è sempre caldissimo

Sempre sugli esterni resta vivo il nome di Diego Moreira, il cui agente Jorge Mendes è in costante contatto la Roma. Lo Strasburgo per il momento lo valuta una cifra molto (troppo) alta, più dei 35 milioni fin qui offerti da Trigoria.