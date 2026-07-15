Soulé, la Premier pressa: già trovati gli accordi, ora le offerte alla Roma

ROMA - Il mercato della Roma non si gioca soltanto sugli acquisti. Oltre ad affondare per i rinforzi richiesti da Gasp, Tony D’Amico continua a lavorare anche sul fronte delle uscite, dove i nomi più pesanti restano quelli di Manu Koné e Matias Soulé. Due situazioni diverse, ma entrambe destinate a entrare nel vivo nelle prossime settimane. Koné è il giocatore che, più di tutti, ha visto crescere la propria valutazione. Il Mondiale disputato con la Francia ha confermato il suo valore e acceso definitivamente il mercato internazionale. L’Atletico Madrid si è mosso con decisione, ma i 40 milioni proposti non hanno convinto la Roma. Non perché il francese sia considerato incedibile, ma perché a Trigoria ritengono che oggi il suo cartellino valga molto di più. La richiesta è chiara: 60 milioni di euro. Solo davanti a un’offerta di questo livello il club sarebbe disposto a sedersi al tavolo e valutare una cessione. Nel frattempo restano vigili anche Manchester United e Liverpool, pronti a seguire gli sviluppi della vicenda.