Ora Moreira è vicino alla Roma. Per Summerville manca ancora l'accordo, ma si lavora

La caccia al trequartista è entrata nella fase decisiva. La Roma continua a muoversi su più tavoli, senza perdere tempo e senza voler restare intrappolata in trattative destinate a trascinarsi all’infinito. Alcune piste si sono ormai raffreddate, come quella che portava a Garnacho , altre restano complicate, mentre ce ne sono di sempre più concrete. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Gasp un rinforzo di qualità , ma soltanto alle condizioni ritenute giuste dal club. Tra i nomi più caldi c’è ancora Summerville . Il dialogo procede in un clima di sintonia, ma manca ancora l’accordo sul contratto. A Trigoria, però, non c’è intenzione di aspettare all’infinito: la Roma si è data una sorta di deadline interna entro la quale vuole capire se esistono davvero i margini per affondare il colpo o se sarà il caso di virare con decisione su altri obiettivi. Manca ancora l’accordo sull’ingaggio e naturalmente sulla valutazione del giocatore con il West Ham. La forbice è di circa 10-15 milioni.

Roma, c'è Moreira: identikit perfetto per Gasperini

Intanto prende sempre più quota la candidatura di Diego Moreira. Il belga rappresenta un profilo che convince sotto tutti gli aspetti: qualità tecniche, margini di crescita e un ingaggio decisamente contenuto. L’accordo con il giocatore è già totale e questo rende l’operazione molto più semplice rispetto ad altre. Al Club Bruges percepisce appena 800 mila euro e un investimento tra i 35 e i 40 milioni viene considerato dalla Roma non solo sostenibile, ma anche con un enorme potenziale di crescita sia sul piano tecnico sia su quello economico. Le valutazioni proseguono senza sosta, ma il vento sembra soffiare sempre di più verso Moreira. Summerville resta una possibilità concreta, anche se appesa ai costi imposti dal West Ham. Resta anche l’interesse per Godts del’Ajax. La sensazione è che la prossima settimana possa diventare quella delle scelte definitive: la Roma vuole il suo trequartista e non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo.