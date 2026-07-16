Celik non rinnova con la Roma e saluta sui social: spunta il like di Svilar e il commento di Koné

Sembrava tutto fatto per la pemanenza, le voci di addio dei primi mesi sembravano messe alle spalle, eppure la serata è stata bruscamente interrotta dalla notizia del mancato rinnovo di Celik con la Roma . Il terzino turco inizierà la sua nuova avventura con la Juventus e firmerà da svincolato. Decisivo il lavoro dell'ex ds della Roma Massara , oggi alla Juve, che ha accolto nella giornata di ieri Celik a Torino, dove ha effettuato le visite mediche e firmato il nuovo contratto . Celik ha voluto salutare la Roma e i tifosi con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, ricevendo il like di Svilar e il commento di Manu Koné . Nei commenti anche Mancini e Angelino hanno salutato il turco

Celik, il saluto social alla Roma

Il turco scrive così: "Cari Romanisti. Oggi, mentre dico addio a questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da esprimere a parole. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è sempre stato un onore immenso e una fonte di grande orgoglio per me. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha aiutato a crescere, sia come calciatore che come persona. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili. Porterò sempre con me l'orgoglio di aver contribuito al ritorno della Roma in UEFA Champions League. Vorrei ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano instancabilmente per questo club, i nostri direttori sportivi e ogni allenatore e membro dello staff tecnico con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi occuperà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita".

"Ringrazio Mourinho per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia"

Poi Celik elogia tutti gli allenatori avuti nel suo periodo nella Capitale: "Un ringraziamento speciale va a José Mourinho per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia. Vorrei inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Jurić e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno insegnato, per la fiducia che mi hanno accordato e per il loro incrollabile supporto". Un ringraziamento speciale per Gian Piero Gasperini: "Infine, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Gian Piero Gasperini. Sebbene abbiamo lavorato insieme solo per un breve periodo, la fiducia, l'onestà e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato moltissimo. Gli sarò sempre grato. Ora è tempo per me di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro all'AS Roma un continuo successo e spero che il club raggiunga tutti i traguardi che merita. Grazie di cuore per tutto".