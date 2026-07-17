Assalto Roma per Godts e Moreira: cosa succede se l’affare Summerville non si chiude in sette giorni

La caccia al trequartista è entrata nel vivo. Gasperini aspetta il primo grande rinforzo della sua Roma e Tony D’Amico ha ristretto il cerchio, concentrando attenzioni e risorse su un profilo ben preciso: Crysencio Summerville. È lui il nome finito in cima alla lista dei desideri giallorossi, il talento individuato per accendere la corsia sinistra e aggiungere qualità, imprevedibilità e prospettiva a una squadra che vuole cambiare pelle.

Roma al lavoro

L ’operazione, però, è tutt’altro che semplice. Tra costo del cartellino e stipendio, l’investimento raggiungerà complessivamente i cento milioni di euro e richiederà inevitabilmente il via libera di Ryan Friedkin, ancora a Trigoria per pianificare presente e futuro del club. Il West Ham aspetta l’offerta ufficiale della Roma, che sta preparando una proposta da circa 40 milioni di euro, bonus compresi con formule di pagamento studiate per non appesantire il bilancio 26-27 con l’intera cifra. Prima, però, D’Amico vuole chiudere il cerchio con il giocatore.

La deadline

Summerville è rientrato in Inghilterra dopo le vacanze a Miami e deve decidere il proprio futuro. La distanza economica resta importante: l’olandese chiede un ingaggio da 6-7 milioni di euro netti a stagione, forte anche dell’interesse di Aston Villa e non solo. Durante il Mondiale dell’Olanda si era parlato anche di una chiamata del Psg, al momento defilato. La Roma, però, non intende trascinare la trattativa all’infinito. Per questo il diesse ha fissato una deadline: entro una settimana vuole avere una risposta dal giocatore e tentare l’affondo con il West Ham, altrimenti cambiarà obiettivo.

Gasperini e D'amico su Godts

E le alternative di certo non mancano. Una delle piste più gradite a Gasperini e D’Amico porta a Mika Godts, ventunenne rivelazione dell’Ajax. Diciassette gol e dodici assist nell’ultima stagione, oltre all’esperienza accumulata anche in Champions League, certificano la crescita del talento belga, valutato circa 35-40 milioni di euro. L’Ajax, consapevole del forte interesse europeo per il giocatore, eletto miglior giovane della stagione, si sta già muovendo per cautelarsi cercando il possibile sostituto (Adedeji-Sternberg del KRC Genk è il primo indiziato). Godts rappresenta il classico investimento in linea con la filosofia giallorossa: cartellino costoso, ma stipendio sostenibile e ampi margini di crescita.

Roma, Moreira vicino

Intanto resta caldissima anche la pista Diego Moreira, oggi il profilo più vicino a Trigoria soprattutto dopo il voltafaccia di Celik andato alla Juventus. Il giocatore ha già trovato un’intesa economica con D’Amico (2 milioni netti a stagione più bonus) e aspetta soltanto il via libera definitivo della proprietà per far decollare la trattativa con lo Strasburgo. La Roma è arrivata a mettere sul tavolo 30 milioni di euro più bonus, avvicinandosi alle richieste del club francese, che continua però a chiedere tra i 42 e i 45 milioni. A lavorare per ridurre le distanze c’è Jorge Mendes, impegnato nella mediazione che potrebbe sbloccare l’affare. Summerville resta il sogno, Godts l’alternativa di grande prospettiva, Moreira (affare slegato dai precedenti) la pista più concreta. La Roma accelera: Gasperini aspetta il suo primo colpo e D’Amico vuole consegnarglielo il prima possibile.