La Roma aspetta la mossa del Manchester United: dopo Celik, c’è Koné in uscita

ROMA - Ancora novanta minuti con la Francia, poi il futuro. Manu Koné prova a lasciarsi alle spalle la delusione per la semifinale persa contro la Spagna concentrandosi sull’ultimo impegno del Mondiale: domani la nazionale di Deschamps affronterà l’Inghilterra nella finalina per il terzo posto, ultimo atto di un torneo che ha consacrato definitivamente il centrocampista della Roma. Solo dopo scatterà il momento delle riflessioni sul mercato. Koné, infatti, aveva chiesto ai propri agenti di congelare qualsiasi discorso durante il Mondiale e la promessa è stata mantenuta. Da lunedì, archiviata l’avventura con i Bleus, il quadro sarà molto più chiaro e potranno entrare nel vivo i contatti per il suo futuro.