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venerdì 17 luglio 2026
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La Roma aspetta la mossa del Manchester United: dopo Celik, c’è Koné in uscita

Il francese aveva chiesto ai propri agenti di congelare qualsiasi discorso durante il Mondiale: ora si deciderà il suo futuro
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsKonèRomaMAnchester Untied

ROMA - Ancora novanta minuti con la Francia, poi il futuro. Manu Koné prova a lasciarsi alle spalle la delusione per la semifinale persa contro la Spagna concentrandosi sull’ultimo impegno del Mondiale: domani la nazionale di Deschamps affronterà l’Inghilterra nella finalina per il terzo posto, ultimo atto di un torneo che ha consacrato definitivamente il centrocampista della Roma. Solo dopo scatterà il momento delle riflessioni sul mercato. Koné, infatti, aveva chiesto ai propri agenti di congelare qualsiasi discorso durante il Mondiale e la promessa è stata mantenuta. Da lunedì, archiviata l’avventura con i Bleus, il quadro sarà molto più chiaro e potranno entrare nel vivo i contatti per il suo futuro.

Lo United in pole position per Koné

In prima fila resta il Manchester United. Il club inglese continua a mantenere vivi i rapporti con l’entourage del giocatore e segue con grande attenzione l’evolversi della situazione, ma al momento non sono ancora stati avviati contatti ufficiali con la Roma. Da Trigoria aspettano la mossa della Premier, forti della convinzione che il valore del centrocampista sia cresciuto ulteriormente dopo il Mondiale disputato da protagonista. La sensazione è che la prossima settimana possa rappresentare il vero spartiacque.

La valutazione di Konè

Se lo United deciderà di affondare il colpo dovrà sedersi al tavolo con la Roma, che continua a valutare Koné ben oltre i 50 milioni di euro. Una cessione garantirebbe al club giallorosso una plusvalenza enorme e un tesoretto da reinvestire sul mercato, ma fino a quando non arriverà un’offerta all’altezza, a Trigoria non c’è alcuna intenzione di abbassare le pretese. Il countdown è iniziato: prima l’Inghilterra, poi il mercato.

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