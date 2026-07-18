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Pellegrini è a Roma: la storia su Instagram tra fake news su Torino e i retroscena sul contratto

Se rinnoverà con la Roma è ancora da capire (possibile), ma di certo non è andato di nascosto a fare le visite mediche con la Juve da Forte dei Marmi
Chiara Zucchelli
2 min
TagsRomaPellegrini

Lorenzo Pellegrini è a Torino per fare le visite con la Juventus”. No. Lorenzo Pellegrini è a Roma, nella sua casa di Casal Palocco, come ha voluto far sapere lui stesso attraverso una storia Instagram in cui si localizza in città, sul Raccordo Anulare. Se poi rinnoverà con la Roma è ancora da capire (possibile), ma di certo non è andato di nascosto a Torino da Forte dei Marmi. Il mercato è una cosa, Pellegrini è svincolato da 18 giorni ed è libero di firmare con chi vuole. Il rispetto è un’altra: se - e “se” va sottolineato bene - andasse altrove, che sia Torino, Arabia o Turchia, lo farà alla luce del sole. Senza entrare da porte secondarie, senza nascondersi.

Pellegrini Roma, ultime news sul rinnovo

La situazione, ad ora, è questa: Pellegrini ha trascorso una decina di giorni a Ibiza con la moglie, i figli e la famiglia Mancini. Una villa con piscina, pochi e fidati amici, un tatuaggio con Mancio, un salto in una pizzeria romana diventato virale. Poco altro. Poi, anche perché si sta curando da un infortunio che gli ha precluso le ultime di campionato, solo mare e allenamenti a Forte dei Marmi. Stop. Adesso è rientrato a Roma per sbloccare il suo futuro. Saranno - sono - ore importanti, da dentro o fuori. O rinnoverà con la Roma per tre anni - ad oggi la soluzione più probabile - oppure andrà via. Italia o estero, le opzioni ci sono. E non tutte sono state ancora svelate. Quel che è certo è che Pellegrini non vuole far passare troppo tempo: ha bisogno di sapere il suo futuro, vuole iniziare a lavorare in gruppo e non da solo. La Roma era e resta la priorità e chissà che la sua presenza in città non serva proprio a questo.

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