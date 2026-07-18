Summerville alla Roma, il giocatore pronto a ridursi lo stipendio. Ma manca ancora l'accordo col West Ham

La Roma si è avvicinata a Summerville , ma non ancora al West Ham. Su questo doppio binario prosegue una trattativa che ha preso corpo soprattutto dopo il passaggio di Greenwood al Fenerbahçe. La società giallorossa ha deciso infatti di investire il tesoretto inizialmente destinato a Mason sull’ala olandese, compagno di nazionale di Malen, un esterno offensivo brevilineo, agile e molto abile nello stretto, a segno due volte in maglia oranje durante l’ultimo Mondiale. Il club inglese che detiene il suo cartellino non intende scendere oltre i 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro: monetizzare, per il West Ham, sarà fondamentale alla luce della retrocessione in Championship; nonostante ciò, grossi sconti a Londra non intendono farli. In queste ore la Roma sta riflettendo sull’opportunità di formulare una prima offerta, anche se l’intenzione che filtra da Trigoria è non oltrepassare di molto la soglia dei 40-45 milioni.

La Roma su Summerville: la trattativa

La distanza, insomma, c’è e va colmata nelle prossime ore. Da giorni, nel frattempo, il ds D’Amico sta lavorando con gli intermediari e l’entourage del calciatore. Summerville partiva da una richiesta molto alta per il suo ingaggio, vicina ai 6 milioni netti. Cifre fuori portata per il nuovo tetto agli ingaggi della Roma. “Ci sono giocatori che hanno portato la squadra in Champions e poi magari si vedono superare così clamorosamente dal punto di vista economico da altri appena arrivati e questo può creare problemi”, ha detto oggi Gasperini in conferenza stampa. I giallorossi, con una paziente opera, avrebbero però convinto l’attaccante con una proposta inferiore ma abbinata alla centralità nel progetto tecnico nella stagione del ritorno in Champions. Non c’è ancora un’intesa totale, tra i 4 e i 4,5 milioni di stipendio l’accordo però può essere chiuso. Poi andrà trovato quello col West Ham.