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Roma in pressing su Moreira, c’è l’intesa con il belga ma l’ostacolo è il costo

Il club giallorosso ha individuato il suo esterno ideale: raggiunta un’intesa di massima con il belga, ma serve quella con lo Strasburgo che chiede più di 40 milioni
Lorenzo Scalia
5 min
TagsRomaMoreira

ROMA Sos esterni. E allora si viaggia su due binari diversi, con contorni e risvolti opposti: Moreira e Dodo, una trattativa e un’idea. Lo scippo di Celik da parte della Juventus ha aperto una voragine, non tanto sul piano tecnico, ma più che altro da un punto di vista numerico e di incastri di caselle. La Roma, che è convinta di rinforzarsi per davvero, adesso ha a disposizione nella batteria di quinti solamente Wesley, Rensch e Angeliño, che tra l’altro è sotto osservazione dopo la stagione da fantasma vissuta a Trigoria e non per colpa sua. Il mancato rinnovo di Zeki ha fatto saltare i piani: sulla carta mancano un terzino destro, l’esterno sinistro e pure un centrale di difesa in più, visto che il turco ha spesso agito da braccetto anche a gara in corso. La stessa cosa può fare Rensch, ma la resa non è assicurata.

Roma, Moreira in pole

Adesso come adesso Diego Moreira, figlio e nipote d’arte, è il nome più caldo in orbita Roma. Si tratta dell’esterno sinistro che serve come il pane. In primis per permettere a Wesley di tornare a destra e poi per fare una reale concorrenza ad Angeliño. La Roma avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del belga sulla base di 2 milioni di euro più bonus: l’agenzia si chiama Gestifute, è la stessa che cura gli interessi di Yamal, di mezzo Psg e che inoltre ha favorito il passaggio di Ramos al Milan. Lo stipendio, dunque, sarebbe in linea con la nuova filosofia giallorossa. Cioè ingaggiare rinforzi giovani che non pretendono cifre esagerate. Moreira ha appena 21 anni, è un giocatore offensivo, ma può essere utilizzato sia sulla corsia di sinistra (la preferita) che di destra. Insomma, è un jolly che permetterebbe a Gasperini di interscambiarlo con Wesley anche durante le partite. Il nodo è il costo del cartellino. Lo Strasburgo, infatti, spara alto, vuole una cifra vicina ai 40 milioni, mentre la Roma non pensa di andare oltre i 30 milioni, potendo contare sull’ok del ragazzo al trasferimento in Italia. Bisogna però trovare una quadra: ballano 10 milioni. Tra bonus e altro non sembra impossibile arrivare alla fumata bianca.

Roma, dalla Fiorentina può arrivare Dodo

Dodo era un’idea della Roma quando il rinnovo di Celik era in alto mare e il tavolo era stato abbandonato. Il suo profilo era stato accostato al Napoli, ma adesso si registra un ritorno di fiamma. Già, il brasiliano della Fiorentina è tornato prepotentemente di moda dalle parti di Trigoria. Ancora non ci sono state offerte, né sondaggi, ma il costo dell'operazione non dovrebbe superare i 15 milioni. I viola, in ogni caso, non lo venderanno a cuor leggero. La trattativa deve ancora nascere, ma Dodo piace e non poco.

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