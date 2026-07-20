Roma, l’intesa con Summerville per mettere il West Ham alle corde. E su Pellegrini…
Le cifre in ballo
L’ostacolo legato a Summerville è il prezzo del cartellino. Il connazionale di Malen - Donny lo avrebbe contattato proprio ieri per chiedergli lumi sulla trattativa, ricevendo feedback positivi - è valutato oltre 50 milioni di euro. La clausola rescissoria oggi non è più attivabile, però il West Ham, appena retrocesso in Championship, conta comunque di monetizzare il più possibile. I 42 milioni che la Roma era pronta a mettere su un vassoio d’argento sono considerati pochi a Londra; sopra la soglia dei 45-46 qualcosa potrebbe cambiare, anche grazie all’aggiunta dei bonus. Il rilancio arriverebbe non oltre mercoledì, sempre in attesa dell’ok dei Friedkin che stanno studiando le carte. D’Amico intende dare una svolta al mercato in entrata, iniziando ad assecondare le richieste di un tecnico che da un anno chiede a gran voce soprattutto attaccanti.
Il contratto di Pellegrini
L’altro fronte caldo del mercato è il rinnovo di Pellegrini. Ieri mattina, durante il test con la Primavera, fuori dal centro sportivo è spuntato uno striscione: "Fare un errore può succedere... ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!". Il “tradimento” di Celik ha colpito nell’orgoglio il popolo giallorosso, troppo affezionato al suo numero 7 per vederlo andar via proprio adesso. Pellegrini ha un’intesa sulle cifre - 3 milioni a stagione - non ancora sulla durata del contratto. Lui vorrebbe un triennale, anche alla luce del fatto che per prolungare rinuncerà al 50% dello stipendio percepito fino al 30 giugno. La Roma, che non è andata oltre l’annuale per Dybala e il biennale per Cristante, vorrebbe fermarsi a due. Si continua a trattare, con la speranza che la corda non si spezzi.