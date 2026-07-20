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Summerville vicino alla Roma: spunta il post engimatico sui social

Il giocatore ha trovato l'accordo con il club che nel frattempo ha fatto la terza e ultima offerta al West Ham: cosa ha scritto l'olandese su Instagram
2 min
TagssummervilleRoma

Crysencio Summerville è sempre più vicino alla Roma. Il giocatore, di proprietà del West Ham e impegnato all'ultimo Mondiale con l'Olanda, ha già trovato l'accordo con il club, anche con un notevole abbassamento dell'ingaggio. Mentre i giallorossi hanno inviato la terza e ultima offerta al West Ham da 46/47 milioni più bonus, che porterebbe il costo dell'operazione totale a 50 milioni. Si attende una risposta dagli inglese tra stasera e domattina. Nel frattempo, Summerville ha pubblicato un nuovo post con un messaggio enigmatico.

 

Summerville e il nuovo post su Instagram: indizio di mercato?

Il giocatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello con le migliori foto delle ultime settimane dopo l'eliminazione ai sedicesimi del Mondiale. Scatti tra aerei, allenamenti in Florida e partite di bowling. In descrizione il messaggio ambiguo: "Sempre benedetto, per sempre grato".

 

 

Nei giorni scorsi, Summerville sarebbe stato contattato dal connazionale e attaccante della Roma Donyell Malen per chiedere info sull'operazione, e avrebbe ricevuto feedback positivi. Il ds dei giallorossi D’Amico è pronto a dare una svolta al mercato in entrata per accontentare le richieste di Gasperini.

 

 

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