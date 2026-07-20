Summerville vicino alla Roma: spunta il post engimatico sui social

Crysencio Summerville è sempre più vicino alla Roma. Il giocatore, di proprietà del West Ham e impegnato all'ultimo Mondiale con l'Olanda, ha già trovato l'accordo con il club, anche con un notevole abbassamento dell'ingaggio. Mentre i giallorossi hanno inviato la terza e ultima offerta al West Ham da 46/47 milioni più bonus, che porterebbe il costo dell'operazione totale a 50 milioni. Si attende una risposta dagli inglese tra stasera e domattina. Nel frattempo, Summerville ha pubblicato un nuovo post con un messaggio enigmatico.