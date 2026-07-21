Tentazione Mbaye per la Roma: la formula del prestito con riscatto e controriscatto

Ha un destro chirurgico, eppure anche quel sinistro sa incidere con precisione. Il suo dribbling è ubriacante, lo scatto è fulmineo e, da come raccontano in Francia, pare che il pallone d’oro Dembelé straveda per lui anche se al suo fianco è abituato ad avere Barcola, Doué e Kvaratskhelia. È proprio a causa di questa fenomenale concorrenza che il Psg avrebbe aperto al prestito di Ibrahim Mbaye, ala offensiva già protagonista di diversi lampi nella stagione trionfale dei campioni d’Europa nonostante abbia solo 18 anni. Il classe 2008 è stato sondato nelle ultime ore dalla Roma, che non si accontenta di Summerville per rinforzare il reparto alle spalle di Malen. «Ora ne ho solo due, Dybala e Soulé», ha raccontato Gasperini nei giorni scorsi. Il tecnico ha salutato Venturino, Zaragoza ed El Shaarawy, non può ancora contare su Pellegrini (svincolato), mentre Robinio Vaz, comunque più centravanti che trequartista, è fermo per infortunio. Il tecnico lo ha detto chiaramente: «Me ne aspetto altri due». Potrebbero arrivare due profili differenti: un calciatore già pronto - dove per “pronto” la nuova Roma sostenibile comunque intende mai oltre i 25 anni - e un giovane da svezzare ma possibilmente nel minor tempo possibile. L’acquisto di Vaz non ha dato fin qui i frutti che l’allenatore s’augurava. Mbaye è un profilo differente: ha già giocato 42 partite (con 4 gol e 4 assist) con la formazione che da un biennio domina il continente, giocandosi il posto nel reparto offensivo più esplosivo del pianeta. Ma non solo: Mbaye ha appena partecipato anche al Mondiale con il Senegal (sempre in campo, in gol proprio contro la Francia), la nazionale che ha scelto per le origini dei genitori pur essendo nato a Trappes, 11 km da Versailles.