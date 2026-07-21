Retroscena Summerville, dall'aereo della Roma in Olanda alla folle offerta araba: come è saltata una trattativa ormai chiusa

ROMA - Clamorosa beffa di calciomercato per la Roma , che si è vista superata sul più bello dall'Al-Hilal nella corsa a Crysencio Summerville . In queste ultime ore infatti il club saudita, allenato da Simone Inzaghi , ha 'soffiato' l'esterno olandese classe 2002 ai giallorossi mettendo sul piatto una doppia ricca offerta, una per il giocatore e un'altra per il West Ham.

Roma, sfuma Summerville: l'Al-Hilal chiude con il West Ham

Di 80 milioni di euro circa la cifra con cui l'Al-Hilal ha convinto gli 'Hammers', ma un ingaggio importante è stato offerto anche a Summerville che aveva in precedenza trovato un accordo con la Roma. Forti del 'sì' dell'olandese, ottenuto anche grazie alla collaborazione del suo compagno di nazionale Malen, i giallorossi avevano così deciso di rilanciare dopo essersi visti respingere dal West Ham una prima offerta da 46 milioni.

Il retroscena: un areo dei giallorossi era già in Olanda

Una nuova offerta da 47 milioni più bonus (per un totale di 50 milioni) lasciava presagire l'imminente chiusura dell'operazione, tanto che i giallorossi avevano mandato un aereo affittato in Olanda, convinti di prendere il giocatore nel pomeriggio per farlo arrivare in serata nella Capitale. L'irruzione dell'Al Hilal ha invece cambiato i piani della Roma, che come già accaduto per Greenwood (poi passato dal Marsiglia al Fenerbahce) ha deciso di non partecipare ad aste e virerà ora su altri obiettivi.