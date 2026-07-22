Calciomercato Roma diretta: Summerville riflette, Nusa e Godts tra le alternative LIVE

Il caso Summerville cambia nuovamente i piani del calciomercato della Roma. Dopo veder sfumare l'operazione Greenwood, la stessa sta succedendo per l'esterno classe 2002 olandese, che continua a riflettere ma è praticamente chiusa l'operazione per il suo trasferimento all'Al-Hilal, inseritosi al foto finish con un'offerta economica impareggiabile per i giallorossi. Ora il ds D'Amico deve tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e accontentare le richieste di Gasperini. Tutte le notizie in tempo reale sul calciomercato della Roma su Corrieredellosport.it.
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Tentazione Mbaye per la Roma
Nelle ultime ore è emerso anche un nuovo nome di prospettiva da aggiungere alla rosa di Gasperini: chi è il talento del Psg che vuole la Roma.
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Roma-Summerville, i nuovi poveri
Il caso Summerville è solamente l'ennesima dimostrazione della situazione economica delle squadre del campionato italiano: il commento di Alessandro Giudice.
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La nuova strategia della Roma: Nusa ai limiti del proibitivo, le alternative
Per forza di cose, ora la Roma deve tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Piace molto Nusa, ma non è l'unico: la lista di D'Amico.
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Il caso Summerville: l'aereo per Roma era pronto, ma ha preferito i soldi
Dopo l'accordo con il West Ham e quello raggiunto da giorni con il giocatore, l'inserimento dell'Al-Hilal, con una forza economica che non serve ribadire, ha cambiato tutto: il racconto dell'ultima giornata di trattative.
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Tutto sul calciomercato della Roma
Si apre una nuova giornata di calciomercato per la Roma. A Trigoria bisogna dimenticare in fretta quanto successo con Summerville per rituffarsi sul mercato e rinforzare il reparto offensivo.
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