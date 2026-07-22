Calciomercato Roma diretta: Summerville riflette, Nusa e Godts tra le alternative LIVE

Il caso Summerville cambia nuovamente i piani del calciomercato della Roma. Dopo veder sfumare l'operazione Greenwood, la stessa sta succedendo per l'esterno classe 2002 olandese, che continua a riflettere ma è praticamente chiusa l'operazione per il suo trasferimento all'Al-Hilal, inseritosi al foto finish con un'offerta economica impareggiabile per i giallorossi. Ora il ds D'Amico deve tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e accontentare le richieste di Gasperini. Tutte le notizie in tempo reale sul calciomercato della Roma su Corrieredellosport.it.