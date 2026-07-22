Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calciomercato Roma diretta: Summerville riflette, Nusa e Godts tra le alternative LIVE

Dopo la doccia fredda ricevuta dall'olandese, i giallorossi devono tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo: aggiornamenti in tempo reale su tutte le notizie
3 min
TagsRomasummerville
Aggiorna

Il caso Summerville cambia nuovamente i piani del calciomercato della Roma. Dopo veder sfumare l'operazione Greenwood, la stessa sta succedendo per l'esterno classe 2002 olandese, che continua a riflettere ma è praticamente chiusa l'operazione per il suo trasferimento all'Al-Hilal, inseritosi al foto finish con un'offerta economica impareggiabile per i giallorossi. Ora il ds D'Amico deve tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e accontentare le richieste di Gasperini. Tutte le notizie in tempo reale sul calciomercato della Roma su Corrieredellosport.it.

 

 

10:20

Tentazione Mbaye per la Roma

Nelle ultime ore è emerso anche un nuovo nome di prospettiva da aggiungere alla rosa di Gasperini: chi è il talento del Psg che vuole la Roma.

10:08

Roma-Summerville, i nuovi poveri

Il caso Summerville è solamente l'ennesima dimostrazione della situazione economica delle squadre del campionato italiano: il commento di Alessandro Giudice.

9:54

La nuova strategia della Roma: Nusa ai limiti del proibitivo, le alternative

Per forza di cose, ora la Roma deve tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Piace molto Nusa, ma non è l'unico: la lista di D'Amico.

9:40

Il caso Summerville: l'aereo per Roma era pronto, ma ha preferito i soldi

Dopo l'accordo con il West Ham e quello raggiunto da giorni con il giocatore, l'inserimento dell'Al-Hilal, con una forza economica che non serve ribadire, ha cambiato tutto: il racconto dell'ultima giornata di trattative.

9:35

Tutto sul calciomercato della Roma

Si apre una nuova giornata di calciomercato per la Roma. A Trigoria bisogna dimenticare in fretta quanto successo con Summerville per rituffarsi sul mercato e rinforzare il reparto offensivo.

Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma, l'assurdo caso di SummervilleSfuma Summerville, la nuova strategia di D'Amico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS