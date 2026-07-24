Dal Belgio: "Roma, rifiutata un'offerta da 35 milioni per Tresoldi"

Dopo Summerville, che ha scelto l'Arabia accettando la maxi offerta dell'Al-Hilal, e Garnacho, annunciato ufficialmente dall'Aston Villa, la Roma rischia di vedere sfumare un altro obiettivo di mercato. Stando a quanto riporta il portale belga Hln, infatti, il Club Brugge avrebbe rifiutato un'offerta dei giallorossi pari a 35 milioni per il cartellino di Nicolò Tresoldi.