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venerdì 24 luglio 2026
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Dal Belgio: "Roma, rifiutata un'offerta da 35 milioni per Tresoldi"

Il Club Brugge avrebbe declinato una proposta da 35 milioni dei giallorossi per l'attaccante italo-tedesco: "È ritenuto incedibile"
2 min
TagsTresoldiRomaCalciomercato

Dopo Summerville, che ha scelto l'Arabia accettando la maxi offerta dell'Al-Hilal, e Garnacho, annunciato ufficialmente dall'Aston Villa, la Roma rischia di vedere sfumare un altro obiettivo di mercato. Stando a quanto riporta il portale belga Hln, infatti, il Club Brugge avrebbe rifiutato un'offerta dei giallorossi pari a 35 milioni per il cartellino di Nicolò Tresoldi.

Su Tresoldi ci sarebbe anche il Manchester United

Il ventunenne attaccante italo-tedesco sarebbe ritenuto incedibile dalla società belga. Sempre secondo Hln, sulle tracce Tresoldi, che ha realizzato 23 gol nella scorsa stagione laurendosi capocanoniere della Jupiler Pro League (con 19 reti), ci sarebbe anche il Manchester United.

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