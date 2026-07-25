Koné in uscita dalla Roma. Ma lo United non accelera
ROMA - Ventidue giorni di riposo dopo le fatiche del Mondiale. Gli ultimi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali si stanno godendo le vacanze prima di rimettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma per qualcuno il rientro potrebbe non coincidere con il futuro in giallorosso. Dopo il ritorno al lavoro di Malen e N’Dicka, il prossimo a presentarsi a Trigoria sarà El Aynaoui. Il centrocampista marocchino ha concluso il suo Mondiale l’8 luglio e il 30 sarà regolarmente al Fulvio Bernardini, pronto a partire il giorno successivo con la squadra per il ritiro in Galles. Nelle ultime settimane alcuni club della Premier League hanno manifestato interesse nei suoi confronti, ma al momento il suo programma non cambia: sarà agli ordini di Gasperini fin dal primo giorno del ritiro. Situazione ben diversa per Manu Koné.
Koné, tra vacanza e United
Il francese, eliminato in semifinale, sta usufruendo dei giorni di riposo previsti dopo il torneo e tornerà a disposizione soltanto il 10 agosto, quando la Roma sarà già rientrata dal Galles. Sempre che quella sia davvero la data del suo ritorno in giallorosso. Il Manchester United continua infatti a seguire il centrocampista, ma si sta muovendo con estrema lentezza. A Trigoria si attende ancora un’offerta ufficiale che, almeno per il momento, non è arrivata. E il tempo, però, non gioca a favore della Roma. Il club vorrebbe infatti chiudere una cessione entro il 31 luglio per rispettare i parametri del settlement agreement, la cui scadenza è stata posticipata dall’Uefa proprio alla fine del mese. La posizione di Koné resta quindi una delle più delicate dell’intero mercato romanista. Nel frattempo prosegue anche il lavoro sulle uscite. Salah-Eddine, salvo sorprese, non prenderà parte al ritiro in Galles: resterà ad allenarsi al Fulvio Bernardini in attesa di una squadra disposta ad acquistarlo.