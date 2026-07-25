Koné in uscita dalla Roma. Ma lo United non accelera

ROMA - Ventidue giorni di riposo dopo le fatiche del Mondiale. Gli ultimi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali si stanno godendo le vacanze prima di rimettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma per qualcuno il rientro potrebbe non coincidere con il futuro in giallorosso. Dopo il ritorno al lavoro di Malen e N’Dicka, il prossimo a presentarsi a Trigoria sarà El Aynaoui. Il centrocampista marocchino ha concluso il suo Mondiale l’8 luglio e il 30 sarà regolarmente al Fulvio Bernardini, pronto a partire il giorno successivo con la squadra per il ritiro in Galles. Nelle ultime settimane alcuni club della Premier League hanno manifestato interesse nei suoi confronti, ma al momento il suo programma non cambia: sarà agli ordini di Gasperini fin dal primo giorno del ritiro. Situazione ben diversa per Manu Koné.