La Roma a caccia del vice Malen: Tresoldi o Castro, ma serve cedere

Un doppio binario, un’unica missione: consegnare a Gasp una Roma più completa e soprattutto più pericolosa in attacco. Il mercato giallorosso non ha ancora regalato il colpo tanto atteso, ma dietro le quinte il lavoro è frenetico. D’Amico accelera, studia, valuta. Da una parte c’è la priorità della trequarti sinistra, con la ricerca sia del titolare sia di un’alternativa affidabile. Dall’altra, però, continua senza soste la caccia a un profilo offensivo capace di diventare molto più di un semplice vice Malen . Perché il tecnico non cerca una riserva da utilizzare all’occorrenza. Vuole un giocatore giovane e di qualità che sappia alternarsi all’olandese durante la lunga stagione tra campionato e coppe, ma anche convivere con lui quando le partite richiederanno un attacco a due. Una punta moderna, dinamica, in grado di legare il gioco e creare soluzioni diverse.

Ecco perché nelle ultime ore ha preso forza il nome di Santiago Castro . Il talento argentino, che compirà 22 anni il prossimo 18 settembre, ha già accumulato due stagioni e mezzo di esperienza in Serie A con il Bologna , convincendo per qualità e personalità. Nato a San Martín, cittadina della provincia di Buenos Aires gemellata con Civitanova Marche e Pordenone, rappresenterebbe il profilo ideale per interpretare sia il ruolo di centravanti sia quello di seconda punta accanto a Malen.

Tresoldi caro

Castro, però, non è l’unica opzione sul tavolo. La Roma continua infatti a seguire con grande attenzione Nicolò Tresoldi, primo obiettivo fin dall’inizio della ricerca. Il problema resta la valutazione del Club Brugge, che dopo aver incassato 40 milioni dall’Arsenal per Tzolis non intende fare sconti neppure per l’altro gioiello della rosa: servono circa 50 milioni. Una cifra superiore ai 40 milioni chiesti dal Bologna per lasciar partire Castro. Per il momento i contatti con il club rossoblù sono stati interlocutori. A Trigoria si fanno i conti, si valutano margini e sostenibilità economica prima di decidere su quale pista concentrare tutte le energie. Perché l’investimento sarebbe importante e difficilmente sostenibile senza qualche movimento in uscita, soprattutto se anche il rinforzo sulla trequarti dovesse richiedere uno sforzo superiore alle previsioni.

Idea Dovbyk

La strategia, comunque, è chiara. La Roma è pronta a investire circa 30 milioni di euro più bonus e, nel caso del Bologna, potrebbe anche inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico. Il nome che piace a Sartori è quello di Dovbyk. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione, ma le soluzioni non mancano: una possibile spalmatura del contratto oppure un prestito con partecipazione della Roma al pagamento dello stipendio. Sono giorni di riflessioni, telefonate e calcoli. Il mercato giallorosso è ancora fermo ai blocchi di partenza sul fronte degli acquisti, ma i cantieri sono aperti. D’Amico continua a muoversi tra Castro e Tresoldi, alla ricerca della spalla perfetta per Malen.