Castro alla Roma, ci siamo: arriva l'offerta giusta. E Gasperini ha un'idea...

La coperta è corta e il gioco delle tre carte non potrà che produrre tre accelerazioni convinte. La prima è arrivata ieri ed è una sterzata rispetto alla strategia che la Roma ha portato avanti fino a questo momento del mercato: dopo aver sfiorato i colpi Greenwood e Summerville, due ali offensive, D’Amico ha cominciato a lavorare ai fianchi del Bologna per chiudere in un lampo l’affare Castro. Il vice Malen, dunque, prima del trequartista di sinistra che da un anno a questa parte agita le notti insonni di Gasp. Ma l’argentino con i lineamenti da Apache non è soltanto una punta: è un attaccante completo che può agire in tutti i ruoli del reparto, anche in posizione più arretrata, certamente aumentando il ventaglio di possibilità di un tecnico che con un profilo così duttile potrebbe anche pensare di passare al 3-4-1-2, o semplicemente far respirare più spesso il bomber olandese nella stagione ricca di impegni che si profila all’orizzonte.