La Roma cerca il “nuovo Celik”: spuntano le piste Reyes e Fresneda

ROMA - E se l’alter ego di Celik, cioè quel calciatore-jolly capace di adattarsi senza troppi problemi alla difesa a tre pur mantenendo intatte le sue doti da incursore di fascia, arrivasse dal nuovo mondo? La Roma, sottotraccia, ha messo nel mirino il messicano Israel Reyes, difensore classe 2000 del Club America e ieri ha formulato una prima offerta, vicina ai 5 milioni di euro. I suoi estimatori lo descrivono come un indefesso lavoratore, uno di quelli che macina chilometri e al quale piace attaccare, anche se nel proprio Dna ha soprattutto contrasti, anticipi, letture e diagonali, insomma tutto quello che viene richiesto a un centrale affidabile. Da terzino difensivo, il Club America lo ha trasformato in un centrale di difesa affidabile. Che sia uno di quelli su cui si può contare lo sa bene soprattutto il suo club, che nonostante un impegno con la nazionale durato fino al 6 di luglio, data dell’eliminazione dal Mondiale per mano dell’Inghilterra, conta di poterlo riabbracciare già questa settimana così da poterlo schierare nei prossimi turni della Liga de Apertura. Reyes si è messo in luce con “el Tricolor” nell’ultima Coppa del Mondo con 4 presenze su 5 partite, di cui due da titolare nei successi contro Sudafrica (match inaugurale, 2-0 per il Messico) e Repubblica Ceca (l’ultima del girone, 3-0). Nel primo caso Reyes ha giocato da terzino destro in un classico 4-3-3, nell’altra sfida è stato impiegato da centrale della linea a 4 dal ct Aguirre. Negli altri due match contro Corea del Sud ed Ecuador il difensore ha sostituito l’esterno destro Alvarado, muovendosi a tutta corsia. I costi sono ancora relativamente contenuti: si parla infatti di una valutazione tra i 6 e i 7 milioni di euro, quindi superiore alla prima proposta giallorossa.