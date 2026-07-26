Castro alla Roma, la trattativa accelera: i dettagli sul bonus e percentuale sulla rivendita

Ora dopo ora, Castro si avvicina sempre di più alla Roma . Ieri l'accelerata di D'Amico che ha imbastito la trattativa lampo per portare l'attaccante argentino nella Capitale. Un atto di forza dopo gli affari sfumati dei giorni scorsi. Il giocatore, destinato a diventare il vice Malen , ha già detto sì alla Roma, mentre proseguono i lavori con il Bologna. Nelle scorse ore una nuova accelerata nell'operazione grazie alla percentuale sulla rivendita che la Roma ha inserito nell'accordo.

Roma-Castro, la trattativa accelera: i dettagli

Le parti si sono avvicinate molto, con la parte fissa che ha superato i 30 milioni (33 almeno), più i bonus. Non dovrebbe mancare molto a chiudere l’affare e regalare a Gasperini un nuovo acquisto da integrare al reparto offensivo. L'operazione ha avuto il via libera dell'allenatore fin dall'inizio e i risvolti sono stati assolutamente positivi.

Nella trattativa potrebbe entrare Dovbyk, anche se il suo ingaggio è fuori dai parametri degli emiliani, oppure Vaz, ai margini del progetto Roma. 11 le reti fatte da Castro nella scorsa stagione con il Bologna: sette in Serie A, due in Europa League, dove agli ottavi ha affrontato proprio la Roma eliminandola, e due in Coppa Italia