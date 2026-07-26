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Castro alla Roma, la trattativa accelera: i dettagli sul bonus e percentuale sulla rivendita

L'attaccante argentino è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dei giallorossi: gli ultimi sviluppi dell'operazione
2 min
TagscastroRoma

Ora dopo ora, Castro si avvicina sempre di più alla Roma. Ieri l'accelerata di D'Amico che ha imbastito la trattativa lampo per portare l'attaccante argentino nella Capitale. Un atto di forza dopo gli affari sfumati dei giorni scorsi. Il giocatore, destinato a diventare il vice Malen, ha già detto sì alla Roma, mentre proseguono i lavori con il Bologna. Nelle scorse ore una nuova accelerata nell'operazione grazie alla percentuale sulla rivendita che la Roma ha inserito nell'accordo.

 

 

Roma-Castro, la trattativa accelera: i dettagli

Le parti si sono avvicinate molto, con la parte fissa che ha superato i 30 milioni (33 almeno), più i bonus. Non dovrebbe mancare molto a chiudere l’affare e regalare a Gasperini un nuovo acquisto da integrare al reparto offensivo. L'operazione ha avuto il via libera dell'allenatore fin dall'inizio e i risvolti sono stati assolutamente positivi. 

 

 

Nella trattativa potrebbe entrare Dovbyk, anche se il suo ingaggio è fuori dai parametri degli emiliani, oppure Vaz, ai margini del progetto Roma. 11 le reti fatte da Castro nella scorsa stagione con il Bologna: sette in Serie A, due in Europa League, dove agli ottavi ha affrontato proprio la Roma eliminandola, e due in Coppa Italia

 

 

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