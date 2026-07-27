Roma, accordo totale col Bologna per Castro: tutte le cifre. Ma la fumata bianca dipende da Dovbyk

La Roma ha l’accordo totale con il Bologna per il trasferimento di Santiago Castro, che già oggi potrebbe diventare ufficiale. Queste le cifre dell’investimento dei Friedkin: 35 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% sull’eventuale rivendita da garantire al club rossoblù. Per la fumata bianca manca soltanto il sì di Dovbyk, che si trasferirebbe sotto le Due Torri in prestito con la Roma impegnata a parteciperà al suo ricco ingaggio da 3,5 milioni netti l’anno. Sono due operazioni separate e distinte, eppure a loro modo intrecciate: il Bologna ha infatti accettato per Castro una cifra inferiore rispetto ai 40 milioni chiesti in prima istanza proprio in virtù dell’arrivo dell’ucraino alla corte di Tedesco. Adesso serve il via libera del calciatore ex Girona, sempre tentato dall’opportunità di riabbracciare De Rossi al Genoa (la trattativa però si è raffreddata). Poi l’affare andrà definitivamente in porto.