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Mercato Roma, fasce scoperte: avanti tutta per Fresneda

In parallelo ai movimenti per l’attacco, tanti ragionamenti si stanno sviluppando soprattutto sulle corsie esterne: serve un titolare a sinistra
Giorgio Marota
3 min
TagsRomaFresneda

Celik se n’è andato alla Juventus, Tsimikas è tornato al Liverpool dopo una stagione deludente, Angeliño non sembra ancora recuperato definitivamente sotto il profilo atletico e Salah Eddine, appena rientrato dal prestito al Psv, non ha mai fatto breccia nel progetto giallorosso tanto da essere già in uscita. A partire da queste considerazioni, va da sé che le fasce restino in questo momento il reparto più sguarnito in casa Roma: numericamente e qualitativamente. Ecco perché, in parallelo ai movimenti per l’attacco, tanti ragionamenti di mercato si stanno sviluppando soprattutto sulle corsie esterne. Riportando Wesley a destra servirebbe un titolare a sinistra, mantenendo il brasiliano sull’out mancino ci sarebbe bisogno del sostituto di Celik dall’altra parte. La coperta oggi è corta nonostante la proverbiale disponibilità di Rensch, calciatore che Gasperini considera affidabile ma non inamovibile.

I nomi per la Roma  

Oltre al messicano Reyes, jolly in grado di agire sia come centrale sia come terzino destro, nel mirino della Roma è finito da giorni Ivan Fresneda dello Sporting. Il laterale spagnolo, 21 anni e punto fermo della Roja under 21, è valutato dal suo club 18 milioni di euro, cifra che i giallorossi ritengono eccessiva e che vorrebbero in qualche modo limare inserendo bonus e percentuali sulla rivendita. Quella dei biancoverdi di Lisbona è da sempre una delle botteghe più care d’Europa, quindi non sarà facile ottenere uno sconto.

Frenseda, però, è molto attratto dalla possibilità di trasferirsi nella Capitale, dove darebbe seguito a un percorso di crescita che lo ha già visto passare dalla titolarità a un club di prima fascia fino a collezionare presenze importanti in Champions. La pista Moreira si è raffreddata, ma non è ancora tramontata: il belga è un pallino della coppia Gasperini-D’Amico già dai tempi di Bergamo, l’ostacolo resta anche in questo caso il prezzo (42 milioni la valutazione). 

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