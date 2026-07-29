La Roma su Koulierakis: chi è il difensore che D'Amico sta trattando

Chi è Konstantinos Koulierakis, il difensore che D'Amico vuole portare a Roma

Nato il 28 novembre 2003 a La Canea, sull'isola di Creta, Konstantinos Koulierakis è finito in queste ore nel mirino della Roma. Cresciuto nel settore giovanile del PAOK Salonicco, con cui ha debuttato nella stagione sportiva 2022/23, mettendosi subito in luce per qualità tecniche e struttura fisica. Mancino, alto 1.88 m, si esalta nella marcatura a uomo e nei duelli aerei: abituato a giocare come centrale di sinistra in una retroguardia a quattro, ma capace di adattarsi con facilità anche alla difesa a tre. Nello scacchiere di Gasperini, potrebbe rappresentare il perfetto sostituto di Mario Hermoso. Nell'estate 2024 il Wolfsburg lo ha acquistato per 12 milioni di euro: in Germania è diventato subito un pilastro del club tedesco, come testimoniano le 34 presenze complessive nella prima stagione e le 33 apparizioni nell'annata successiva, conclusasi però con l'amara retrocessione. Punto fermo anche della nazionale greca, con cui vanta già 22 gettoni dal debutto nel 2022, ha un contratto che lo lega ai tedeschi fino al 2029 e una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro secondo il noto portale Transfermarkt. Non è escluso, però, che tale valutazione possa variare proprio in virtù della retrocessione dei lupi di Germania. Il ds D'Amico ci sta provando: c'è fiducia.