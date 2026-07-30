Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, Castro è ufficiale: il comunicato, le cifre e il numero di maglia scelto

L'argentino sbarca a Trigoria dopo l'esperienza al Bologna: tutti i dettagli
1 min
TagsRomacastro

ROMA - La notizia era nell'aria da giorni, adesso c'è anche l'ufficialità: Santiago Castro è il nuovo attaccante della Roma. "L'attaccante, classe 2004 - si legge nel comunicato diramato dal club giallorosso - ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol".

Roma, Castro è giallorosso: le cifre dell'operazione e il numero di maglia

L'operazione per l'approdo del talento argentino a Trigoria si conclude con la cessione a titolo definitivo. Queste le cifre: 35 milioni di euro più bonus e 10% garantito sull’eventuale futura rivendita e ingaggio da 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Il giocatore "ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!", scrive il club sul proprio sito ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Calciomercato LIVEGasperini studia Castro e Malen insieme

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS