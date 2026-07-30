Roma, Castro è ufficiale: il comunicato, le cifre e il numero di maglia scelto
ROMA - La notizia era nell'aria da giorni, adesso c'è anche l'ufficialità: Santiago Castro è il nuovo attaccante della Roma. "L'attaccante, classe 2004 - si legge nel comunicato diramato dal club giallorosso - ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol".
Roma, Castro è giallorosso: le cifre dell'operazione e il numero di maglia
L'operazione per l'approdo del talento argentino a Trigoria si conclude con la cessione a titolo definitivo. Queste le cifre: 35 milioni di euro più bonus e 10% garantito sull’eventuale futura rivendita e ingaggio da 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Il giocatore "ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!", scrive il club sul proprio sito ufficiale.