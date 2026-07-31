Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Angeliño saluta la Roma: D’Amico tra Fresneda e Read

Il direttore sportivo al lavoro per la fascia destra: è una corsa a due
Lorenzo Scalia
2 min
TagsRomaAngelinoFresneda

Angeliño e la Roma stanno per salutarsi. L’esterno, infatti, ha iniziato a preparare la valigia per tornare a casa, nella sua culla calcistica, il Deportivo La Coruña. Dopo una stagione difficile, condizionata da gravi problematiche fisiche, lo spagnolo non è riuscito a convincere Gasperini nelle prime settimane di ritiro. La cessione è dietro l’angolo perché l’accordo con il Deportivo La Coruña è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. Nulla rispetto ai circa 25 milioni messi sul piatto dall’Al-Hilal di Inzaghi la scorsa estate, ma lo scenario è cambiato drasticamente negli ultimi dodici mesi.

Ora Read o Fresneda, ma c'è anche Juanlu Sanchez

Adesso sulle corsie si apre una voragine. La Roma cerca un potenziale titolare sulla fascia destra, ma non ha intenzione di spendere più di 15 milioni di euro. D’Amico ha individuato tre piste concrete per sostituire Celik: Read del Feyenoord, Fresneda dello Sporting e Juanlu Sanchez del Siviglia. I giallorossi stanno seguendo tutti i profili in parallelo, con l’obiettivo di portare a Trigoria un nuovo rinforzo alla corte di Gasperini il prima possibile. Tre ragazzi giovani, con caratteristiche diverse, ma tutti economicamente alla portata della Roma. Nei prossimi giorni è attesa una prima accelerata su uno dei tre nomi. ©riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Chi è Read, l'alternativa a FresnedaVivaio Roma, è una rivoluzione completa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS