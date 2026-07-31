Angeliño saluta la Roma: D’Amico tra Fresneda e Read

Angeliño e la Roma stanno per salutarsi. L’esterno, infatti, ha iniziato a preparare la valigia per tornare a casa, nella sua culla calcistica, il Deportivo La Coruña. Dopo una stagione difficile, condizionata da gravi problematiche fisiche, lo spagnolo non è riuscito a convincere Gasperini nelle prime settimane di ritiro. La cessione è dietro l’angolo perché l’accordo con il Deportivo La Coruña è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. Nulla rispetto ai circa 25 milioni messi sul piatto dall’Al-Hilal di Inzaghi la scorsa estate, ma lo scenario è cambiato drasticamente negli ultimi dodici mesi.