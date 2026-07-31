Angeliño saluta la Roma: D’Amico tra Fresneda e Read
Angeliño e la Roma stanno per salutarsi. L’esterno, infatti, ha iniziato a preparare la valigia per tornare a casa, nella sua culla calcistica, il Deportivo La Coruña. Dopo una stagione difficile, condizionata da gravi problematiche fisiche, lo spagnolo non è riuscito a convincere Gasperini nelle prime settimane di ritiro. La cessione è dietro l’angolo perché l’accordo con il Deportivo La Coruña è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. Nulla rispetto ai circa 25 milioni messi sul piatto dall’Al-Hilal di Inzaghi la scorsa estate, ma lo scenario è cambiato drasticamente negli ultimi dodici mesi.
Ora Read o Fresneda, ma c'è anche Juanlu Sanchez
Adesso sulle corsie si apre una voragine. La Roma cerca un potenziale titolare sulla fascia destra, ma non ha intenzione di spendere più di 15 milioni di euro. D’Amico ha individuato tre piste concrete per sostituire Celik: Read del Feyenoord, Fresneda dello Sporting e Juanlu Sanchez del Siviglia. I giallorossi stanno seguendo tutti i profili in parallelo, con l’obiettivo di portare a Trigoria un nuovo rinforzo alla corte di Gasperini il prima possibile. Tre ragazzi giovani, con caratteristiche diverse, ma tutti economicamente alla portata della Roma. Nei prossimi giorni è attesa una prima accelerata su uno dei tre nomi. ©riproduzione riservata