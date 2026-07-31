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venerdì 31 luglio 2026
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Read, messaggio alla Roma: “Sono pronto per un top club”. Emissari giallorossi a Rotterdam

D'Amico vuole battere la concorrenza inglese e chiudere l’affare intorno ai 25 milioni di euro
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsRomaCalciomercato

INVIATO A CARDIFF - Givairo Read manda segnali alla Roma. L’esterno del Feyenoord è finito nel mirino di Gasperini (ma anche del Nottingham Forrest) e ai microfoni di Voetbal International ha esplicitamente aperto le porte a un trasferimento: Se l'opportunità si dovesse presentare in un club che mi piace, sarei pronto. Bisogna sempre avere fiducia in se stessi. Ora sono di nuovo in forma, mi sento forte fisicamente e mentalmente. Il passo successivo è quello di mostrarlo sul campo. Questo è il mio obiettivo principale per questa stagione: mantenermi in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto facilmente le cose possono andare male nel calcio. Pensi di essere tornato da un infortunio e di dover fare un altro passo indietro".

Emissari Roma a Rotterdam

La Roma è pronta a mandare emissari a Rotterdam per cercare di battere la concorrenza inglese e chiudere l’affare intorno ai 25 milioni di euro. Intanto Read monitora la situazione: “Se si presenta la possibilità di un trasferimento, ci penserò. Non si sa mai quante opportunità si hanno nella vita”.

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