Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, fatta per Koulierakis: domani le visite e la firma. Poi la partenza per il Galles

Il greco è pronto a sbarcare in città per completare il passaggio dal Wolfsburg: i dettagli
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsRoma

INVIATO A CARDIFF - La Roma non si ferma e mette le mani sul secondo rinforzo della sua estate. L'operazione per Konstantinos Koulierakis è ormai definita: sistemati anche gli ultimi passaggi burocratici, il difensore greco lascerà il Wolfsburg in cambio di 18 milioni (16,5 più 1,5 di bonus) più il 20% della rivendita e poi diventerà un nuovo giocatore giallorosso. Domani Koulierakis sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Subito dopo ripartirà alla volta del Galles, dove raggiungerà i nuovi compagni in ritiro e si metterà immediatamente a disposizione di Gasperini per iniziare la sua avventura in giallorosso.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma,  i convocati per il ritiroTotti ricorda Baresi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS