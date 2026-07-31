Roma, fatta per Koulierakis: domani le visite e la firma. Poi la partenza per il Galles
INVIATO A CARDIFF - La Roma non si ferma e mette le mani sul secondo rinforzo della sua estate. L'operazione per Konstantinos Koulierakis è ormai definita: sistemati anche gli ultimi passaggi burocratici, il difensore greco lascerà il Wolfsburg in cambio di 18 milioni (16,5 più 1,5 di bonus) più il 20% della rivendita e poi diventerà un nuovo giocatore giallorosso. Domani Koulierakis sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.
Subito dopo ripartirà alla volta del Galles, dove raggiungerà i nuovi compagni in ritiro e si metterà immediatamente a disposizione di Gasperini per iniziare la sua avventura in giallorosso.