Roma, tutto su Read: offerti 25 milioni, il Feyenoord riflette

Tony D’Amico vuole arrivare per primo. Per questo la Roma ha recapitato al Feyenoord un’offerta da circa 23 milioni di euro più altri due di bonus, 25 milioni complessivi che testimoniano tutta la volontà del club di consegnare a Gasperini l’esterno destro. Mossa decisa, che racconta quanto Read sia ormai diventato un obiettivo di primo livello come Fresneda, una pista difficile ma comunque ancora aperta con i contatti continui tra D’Amico e lo Sporting Lisbona. Con Read, intanto, è già stato raggiunto un accordo di massima. Ma il mercato non concede certezze e il rischio di un rilancio del Nottingham Forest resta concreto. Il club inglese è pronto a migliorare la propria proposta sia per il calciatore (a cui sembrerebbe voler offrire 4 milioni all’anno) sia per il Feyenoord. La Roma, invece, ha scelto una strada diversa: presentarsi con decisione, senza perdere altro tempo, mettendo sul tavolo una cifra in grado di far riflettere il club di Rotterdam.

Attesa per la trattativa

Adesso la palla passa proprio al Feyenoord. Toccherà agli olandesi decidere se aprire definitivamente alla cessione del loro gioiello. E per dare un'ulteriore spinta alla trattativa, emissari di D’Amico sono pronti a partire per Rotterdam con l'obiettivo di trovare l'intesa direttamente dal vivo. È anche per questo motivo che il direttore sportivo giallorosso non ha seguito la squadra a Cardiff: è rimasto operativo tra Trigoria e Milano, pronto a spostarsi in tutta Europa per seguire personalmente le operazioni più delicate. Alle spalle di Read, oltre chiaramente all’alternativa Fresneda, resta Juanlu Sanchez del Siviglia, un'alternativa considerata più semplice da raggiungere ma che, almeno al momento, non scalda fino in fondo la dirigenza romanista. E mentre i club trattano, il diretto interessato osserva con attenzione. Read continua ad allenarsi, ma il pensiero corre inevitabilmente al mercato. Ai microfoni di Voetbal International ha lasciato più di uno spiraglio aperto al futuro: «Se si presentasse l’opportunità di andare in un club che mi piace, sarei chiaramente pronto. Bisogna sempre avere fiducia in se stessi. Ora sono di nuovo in forma, mi sento forte fisicamente e mentalmente. Il passo successivo è quello di mostrarlo sul campo. Questo è il mio obiettivo principale per questa stagione: mantenermi in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto facilmente le cose possono andare male nel calcio. Pensi di essere tornato e invece sei costretto a dover fare un altro passo indietro». Un lungo stop ormai alle spalle: Read ha ritrovato condizione e fiducia già nella parte finale della scorsa stagione e adesso è pronto a riprendersi la scena. Le prossime ore possono diventare decisive: il duello con il Nottingham è acceso, il pressing giallorosso punta dritto verso Rotterdam.