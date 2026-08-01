Mercato Roma, Koulierakis alla firma. Ora Nusa

La Roma è pronta a piazzare il secondo colpo del suo mercato. L'affare Koulierakis è arrivato al traguardo: definiti anche gli ultimi aspetti formali, il centrale greco si trasferirà dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, bonus inclusi. Oggi sarà il giorno dello sbarco nella Capitale. Koulierakis sosterrà le visite mediche, firmerà il contratto con la Roma e, una volta completato l'iter, ripartirà immediatamente per il Galles, dove raggiungerà la squadra in ritiro e inizierà a lavorare agli ordini di Gasperini. Mancino naturale, 189 centimetri di potenza e personalità, forte nell'uno contro uno e dominante nel gioco aereo. Operazione da 18 milioni (16,5 più 1,5 di bonus) e 20% al Wolfsburg sulla futura rivendita. Per il giocatore quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

E ora Nusa: pressing Roma Ma il mercato giallorosso non si ferma alla difesa. Il vero sogno continua a chiamarsi Antonio Nusa e il pressing della Roma è diventato sempre più insistente. L'esterno norvegese, affascinato dal progetto tecnico di Gasp starebbe cercando di forzare la mano con il Lipsia per avvicinarsi definitivamente alla Capitale. L'intesa con l'allenatore, già maturata nei contatti tra i due, va oltre gli aspetti economici: Nusa vede nella Roma il contesto ideale per esprimere tutto il suo talento. L'ostacolo, però, resta enorme. Il Lipsia continua a chiedere 55 milioni di euro per lasciarlo partire, una valutazione che la Roma considera eccessiva. Il club giallorosso non vorrebbe andare oltre quota 45 milioni, mentre sul giocatore aumentano gli estimatori, soprattutto in Premier League, con gli agenti impegnati a sondare diverse piste anche in Serie A.

Calciomercato Roma Roma, la classifica degli acquisti più costosi: dove si piazza Castro Le alternative Per questo motivo Trigoria tiene vive le alternative. Bahoya dell'Eintracht e Mbaye del Psg restano profili monitorati con attenzione, mentre sullo sfondo prende consistenza anche la suggestione che porta al Real Madrid, dove alcuni giovani potrebbero esser ceduti in prestito. Tra questi c'è Mastantuono, fuori dalla rosa di Mourinho e pronto a cercare continuità per completare il proprio percorso di crescita. Intanto il mese supplementare concesso dall'Uefa per centrare le plusvalenze richieste si è concluso senza cessioni e la Roma, salvo sorprese, dovrà prepararsi ad affrontare una sanzione economica. Poco male per un club che adesso è concentrato sul mercato in entrata che ha portato per ora due volti nuovi. Koulierakis è della Roma, mentre per Nusa la partita resta apertissima.

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