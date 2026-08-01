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Roma, Angeliño a un passo dal Deportivo

Il terzino è in uscita e non è partito per il Galles: ritorno in Spagna in prestito
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsRomaAngelinoMercato

La Roma lavora anche sul fronte delle uscite. In tal senso tre assenze nel volo per il ritiro in Galles raccontano già molto del futuro: Angeliño, Salah-Eddine e Kumbulla sono rimasti a Trigoria, con la valigia pronta e un destino da consumarsi altrove. Il dossier più avanzato è quello che riguarda Angeliño. Il terzino spagnolo è ormai a un passo dal Deportivo La Coruña: tra i due club l'intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2-3 milioni. Restano da definire gli ultimi aspetti economici con il calciatore, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro.

Le altre uscite in casa Roma

Situazione diversa per Salah-Eddine. Il club giallorosso sta cercando di convincerlo ad accettare la proposta dell'Olympiakos, che aveva già trovato un accordo con la Roma per un'operazione da 8 milioni. Adesso la palla è nelle mani del calciatore, chiamato a sciogliere le riserve e a dare il via libera a un trasferimento che permetterebbe D’Amico di completare un'altra uscita importante. Discorso ancora aperto, invece, per Kumbulla. Il difensore è rimasto ad allenarsi al Fulvio Bernardini in attesa che il mercato gli presenti la soluzione giusta. 

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