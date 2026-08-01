Roma, è arrivato Koulierakis. Ora visite mediche e firma

All’ora di pranzo, in leggero di ritardo rispetto all’orario previsto, Konstantinos Koulierakis è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con un volo privato partito da Braunschweig, in Germania. Ad attenderlo, circa una trentina di tifosi giallorossi. Il difensore greco è pronto a diventare il secondo acquisto estivo della Roma. L’affare con il Wolfsburg è stato chiuso a 18 milioni (16,5 più 1,5 di bonus) più il 20% della rivendita. Il greco sosterrà oggi le visite mediche, poi firmerà il contratto fino al 2031 e a strettissimo giro raggiungerà i compagni nel ritiro in Galles.