Mercato Roma, rilancio per Read: ora la palla passa al Feyenoord

CARDIFF - La Roma passa all’attacco e lancia il suo ultimatum. Dopo il contatto diretto con Gasperini, Read ha dato il suo sì al progetto giallorosso, conquistato dalla prospettiva di essere protagonista e soprattutto dalla possibilità di giocare la Champions, un vantaggio che il Nottingham Forest non può offrire .

La prova ad accelerare per Read

A questo punto D’Amico ha deciso di accelerare: presentata un’offerta da 29 milioni di euro bonus compresi, con un messaggio chiaro al Feyenoord. Prendere o lasciare. Il club olandese continua a sperare in un’asta con gli inglesi, ma il direttore sportivo romanista non è disposto ad aspettare all’infinito, come accaduto in altre trattative di questa estate. La sensazione è che la vicenda possa arrivare a una svolta nel giro di un paio di giorni, in un senso o nell’altro. Intanto il giocatore è in campo per l'amichevole contro l'Atalanta di Sarri.