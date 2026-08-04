Read, arrivo o chiusura: la Roma vuole chiudere entro domani

Sono le ore della verità . Quelle in cui una trattativa può trasformarsi in un colpo o sfumare sul più bello. La Roma è pronta a giocarsi le carte decisive per arrivare a Givairo Read , il talento del Feyenoord che in Olanda viene già accostato al nuovo Dumfries. Tony D'Amico vuole chiudere il cerchio tra oggi e domani, intensificando i contatti con il club di Rotterdam per provare a regalare a Gasperini un rinforzo ritenuto fondamentale.

La partita è ancora aperta, ma a Trigoria filtra ottimismo. Il sì del giocatore rappresenta una base importante sulla quale costruire l'affondo decisivo. L'obiettivo è uno solo: mettere definitivamente alle spalle la concorrenza del Nottingham Forest e chiudere un'operazione che la Roma considera prioritaria. L'offerta da 29 milioni di euro è stata il segnale più forte. Un investimento pesante, frutto di uno sforzo economico significativo che il club non intende ritoccare con ulteriori rilanci. Al massimo potranno essere rifiniti i dettagli relativi alle modalità di pagamento e ai bonus, ma la linea è chiara: la Roma ha già fatto tutto quello che riteneva necessario. Adesso la palla passa al Feyenoord, che continua a valutare il giocatore oltre i 30 milioni , mentre il lavoro costante tra i club e l'entourage di Read punta a ridurre definitivamente le distanze.

Gasperini ha convinto il giocatore

Anche Gasperini continua a fare la sua parte. Il tecnico ha avuto un nuovo contatto con il giocatore, che ha ribadito ancora una volta la propria volontà di vestire la maglia giallorossa. Il contratto di massima è già stato definito con un quinquennale a circa due milioni netti a stagione più bonus. Di certo il sì del giocatore e la sua spinta a trasferirsi nella Capitale è un assist importante in una trattativa che entra nella fase più delicata e che può vivere da un momento all'altro l'accelerazione decisiva.

Nusa in stand-by

Sul fronte offensivo resta invece in stand-by la pista che porta ad Antonio Nusa. L'esterno aspetta la Roma e ha già manifestato una disponibilità di massima al trasferimento, ma il Lipsia, al momento, ha altre priorità. Il club tedesco è concentrato sulla cessione di Diomande al Real Madrid per oltre cento milioni di euro e ha deciso di rinviare ogni discorso legato a Nusa fino alla definizione di quell'operazione. Se però le richieste del Lipsia, ferme a 55 milioni di euro, dovessero rimanere troppo elevate, la Roma è pronta a cambiare strada senza perdere tempo. Tra le alternative già monitorate da D'Amico c'è il giovane Fofana del Lione, profilo seguito anche dall'Atalanta. Il mercato giallorosso, insomma, entra nella sua fase più intensa. Da Trigoria D'Amico continua a muoversi su più tavoli con un obiettivo preciso: completare la rosa di Gasperini colmando le caselle ancora scoperte. Un esterno destro titolare, un vice Wesley sulla corsia opposta, un'ala sinistra di primo livello e la firma di Pellegrini da definire. La Roma non vuole più aspettare: è il momento dello sprint.