Read non si sblocca, la Roma vira su Molina: pronta l'offerta all'Atletico Madrid

INVIATO A CARDIFF - La trattativa con il Feyenoord per Read si sta rivelando più complicata del previsto e, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale, la fumata bianca è ancora lontana. La Roma considera i 29 milioni di euro messi sul tavolo il massimo sforzo possibile e non ha intenzione di rilanciare ulteriormente. Dall’altra parte, invece, il Feyenoord continua a mantenere una posizione rigida, senza andare incontro alle richieste del club giallorosso né abbassare sensibilmente le proprie pretese.