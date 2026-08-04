© EPA

Read non si sblocca, la Roma vira su Molina: pronta l'offerta all'Atletico Madrid

Il club giallorosso pronto a piombare sull'argentino in caso non si concretizzasse l'affare con il Feyenoord
Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

1 min

Pubblicato il 04.08.2026, 15:37

1 / 2

Successiva

INVIATO A CARDIFF - La trattativa con il Feyenoord per Read si sta rivelando più complicata del previsto e, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale, la fumata bianca è ancora lontana. La Roma considera i 29 milioni di euro messi sul tavolo il massimo sforzo possibile e non ha intenzione di rilanciare ulteriormente. Dall’altra parte, invece, il Feyenoord continua a mantenere una posizione rigida, senza andare incontro alle richieste del club giallorosso né abbassare sensibilmente le proprie pretese. 

 

1 / 2

Successiva

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS