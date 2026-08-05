Molina sempre più vicino alla Roma: il via libera può arrivare nelle prossime ore. Tutte le cifre

INVIATO A CARDIFF - Tutto su Molina, non c’è altra via. La Roma è sempre più vicina a chiudere per l’esterno argentino. Nella tarda serata di ieri ha intensificato i contatti con l’Atletico Madrid per trovare una via d’incontro tra le parti, e adesso le parti stanno trovando l’intesa. La prima offerta, quella con il prestito con obbligo di riscatto, ieri non ha suscitato risposte positive da parte degli spagnoli. Così adesso la Roma ha proposto una formula d’acquisto a titolo definitivo, sempre sulla stessa cifra di 17 milioni complessivi offerti ieri. Tra parte fissa e bonus, l’Atletico sta venendo incontro alla Roma e la chiusura è sempre più vicina: il via libera può arrivare nelle prossime ore.