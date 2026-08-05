Roma, è fatta per Molina: altro rinforzo per Gasperini, tutte le cifre dell'affare

Terzo acquisto della campagna giallorossa dopo Castro e Koulierakis: l'argentino ha accettato la proposta del club, arriva l'ok anche dall'Atletico Madrid

3 min

Pubblicato il 05.08.2026, 18:12 (Aggiornato il 05.08.2026, 18:44)

Romamolinaatletico madrid

Altro rinforzo per la Roma di Gasperini. Dopo il mancato accordo con il Feyenoord per Read, è fatta Nahuel Molina. Il ds D’Amico è riuscito ad ottenere il sì dal giocatore argentino e dall'Atletico Madrid con un investimento da 17 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus, a titolo definitivo. Gasp riceve così il terzo rinforzo per la sua Roma, dopo gli acquisti di Castro e Koulierakis, il suo esterno destro di difesa per rimpiazzare la partenza di Celik.

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Molina alla Roma, tutte le cifre dell'affare

L'Atletico Madrid ha accettato la proposta della Roma, che acquista il giocatore a titolo definitivo per una cifra complessiva di 17 milioni, 13 di parte fissa e 4 di bonus. Per Molina, invece, un quadriennale da 3 milioni a stagione, bonus inclusi. Queste le cifre che hanno convinto i Colchoneros e l'esterno argentino.

Molina torna in Italia: terzo rinforzo per la Roma

La Roma ha puntato forte nelle ultime ore su Molina dopo non essere riuscita a convincere il Feyenoord per Read, intensificando i contatti con l’Atletico Madrid e con gli agenti del giocatore fino a trovare l'accordo. Si attendono ora le visite mediche e la firma per Molina, reduce dal Mondiale con l'Argentina, che si unirà poi ai giallorossi e potrà essere osservato da Gasperini. L'argentino ha già esperienza con la Serie A, con due stagioni all'Udinese (dal 2020 al 2022) prima del passaggio ai Colchoneros per 20 milioni di euro.

L'esperienza di Molina tra Udinese, Atletico Madrid e Argentina

Tra Serie A e Coppa Italia, Molina ha collezionato 68 presenze in Italia, condite con 10 gol e 10 assist che hanno convinto l'Atletico Madrid ad acquistarlo nell'estate del 2022. In Spagna è diventato un titolare quasi fisso per il Cholo Simeone: la sua esperienza ai Colchoneros si chiude con 181 presenze, schierato come esterno destro nei cinque di centrocampo o anche in posizioni più arretrate come terzino o addirittura come difensore centrale in situazioni di emergenza. Nel suo palmarés un titolo di campione d'Argentina conquistato con il Boca Juniors nel 2018 e poi tutti trofei con la nazionale Albiceleste: due Coppe America nel 2021 e nel 2024 e, soprattutto, la Coppa del Mondo del 2022. Mondiali conquistato insieme a Dybala, che ritroverà qui alla Roma come compagno di squadra. Si allarga ulteriormente il blocco argentino giallorosso, composto anche da Soulé e dal nuovo arrivato Castro.

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