Roma, è fatta per Molina: altro rinforzo per Gasperini, tutte le cifre dell'affare

Altro rinforzo per la Roma di Gasperini. Dopo il mancato accordo con il Feyenoord per Read, è fatta Nahuel Molina. Il ds D’Amico è riuscito ad ottenere il sì dal giocatore argentino e dall'Atletico Madrid con un investimento da 17 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus, a titolo definitivo. Gasp riceve così il terzo rinforzo per la sua Roma, dopo gli acquisti di Castro e Koulierakis, il suo esterno destro di difesa per rimpiazzare la partenza di Celik.

Roma Roma, top e flop dell'amichevole contro il Newport County: Castro c'è, Rensch in difficoltà Guarda la gallery Molina alla Roma, tutte le cifre dell'affare L'Atletico Madrid ha accettato la proposta della Roma, che acquista il giocatore a titolo definitivo per una cifra complessiva di 17 milioni, 13 di parte fissa e 4 di bonus. Per Molina, invece, un quadriennale da 3 milioni a stagione, bonus inclusi. Queste le cifre che hanno convinto i Colchoneros e l'esterno argentino. Molina torna in Italia: terzo rinforzo per la Roma La Roma ha puntato forte nelle ultime ore su Molina dopo non essere riuscita a convincere il Feyenoord per Read, intensificando i contatti con l’Atletico Madrid e con gli agenti del giocatore fino a trovare l'accordo. Si attendono ora le visite mediche e la firma per Molina, reduce dal Mondiale con l'Argentina, che si unirà poi ai giallorossi e potrà essere osservato da Gasperini. L'argentino ha già esperienza con la Serie A, con due stagioni all'Udinese (dal 2020 al 2022) prima del passaggio ai Colchoneros per 20 milioni di euro.