Angelino lascia la Roma: ufficiale il prestito al Deportivo La Coruña

Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto

2 min

Pubblicato il 05.08.2026, 21:39

RomaAngelinoMercato

La Roma saluta Angelino. Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione dell'esterno spagnolo al Deportivo La Coruña, che lo accoglierà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si chiude così l'avventura nella Capitale del laterale, arrivato per rinforzare la corsia sinistra e protagonista di due stagioni con la maglia giallorossa. In arrivo c'è Molina.

Il comunicato della Roma

L'annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del club dei Friedkin: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto". La società ha poi voluto salutare il giocatore con un messaggio di ringraziamento: "In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!".

 

 

Tutte le news
Calciomercato Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS