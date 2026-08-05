Angelino lascia la Roma: ufficiale il prestito al Deportivo La Coruña

La Roma saluta Angelino. Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione dell'esterno spagnolo al Deportivo La Coruña, che lo accoglierà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si chiude così l'avventura nella Capitale del laterale, arrivato per rinforzare la corsia sinistra e protagonista di due stagioni con la maglia giallorossa. In arrivo c'è Molina.

Il comunicato della Roma

L'annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del club dei Friedkin: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto". La società ha poi voluto salutare il giocatore con un messaggio di ringraziamento: "In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!".