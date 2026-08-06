Retroscena Roma, D'Amico stanco della telenovela Read: perché Molina è un colpo di mercato assoluto

La Roma affonda il colpo e stavolta non lascia spazio ai sorpassi. Tony D’Amico mette la freccia, cambia obiettivo al momento giusto e chiude in un lampo per Nahuel Molina , regalando a Gasperini - ieri a colloquio con Ryan Friedkin in Galles - il terzino destro titolare che mancava. Una trattativa rapida, nata dopo il progressivo raffreddamento dei contatti con il Feyenoord per Givairo Read , frenati dalle continue richieste al rialzo del club olandese.

I giallorossi avevano fatto uno sforzo importante pur di arrivare al talento olandese, mettendo sul tavolo un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita . Una proposta giudicata insufficiente dal Feyenoord , che ha respinto anche l'ultimo assalto romanista. Una risposta che ha fatto cambiare strategia a D'Amico, deciso a non partecipare a un'asta senza fine . Così il direttore sportivo ha puntato tutto su Molina, un'opportunità che si è materializzata improvvisamente e che la Roma ha sfruttato con grande tempestività. Nel giro di appena ventiquattro ore è arrivata la fumata bianca con l' Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Un affare chiuso in tempi record per un giocatore che era già stato individuato a giugno, quando però il club spagnolo chiedeva oltre 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

I termini dell'accordo

La trattativa portata avanti parallelamente a quella per Read si è così trasformata in un autentico colpo di mercato: 17 milioni complessivi, bonus inclusi, accordo totale anche con l'entourage del giocatore e contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Tutto definito, su ogni fronte. Molina ha scelto con convinzione il ritorno in Serie A e troverà una colonia argentina già ben consolidata a Trigoria, con Dybala in prima fila. Il ventottenne di Embalse, compagno di nazionale della Joya, ha già avuto contatti con il numero ventuno giallorosso in vista della nuova avventura nella Capitale.

Spinta, assist e gol

La Roma, però, non acquista soltanto un campione del mondo, ma uno dei difensori più produttivi della Liga. Nelle ultime quattro stagioni Molina è infatti il secondo difensore dei principali campionati europei per partecipazioni ai gol, con 25 tra reti e assist: 9 gol e 16 passaggi decisivi. Davanti a lui c'è soltanto Koundé, capace di totalizzare 32 partecipazioni con 10 gol e 22 assist.

Arriverà prima di Ferragosto

L’argentino si sta ancora godendo le ferie dopo il Mondiale, ma il suo arrivo nella Capitale è previsto intorno al 13 agosto. Non è escluso, però, che possa anticipare lo sbarco già l’11 agosto - dopo che avrà anche espletato tutte le formalità per completare l’iter per la cittadinanza spagnola - per presentarsi a Trigoria insieme ai compagni alla ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi al termine del ritiro. Gasperini può sorridere: la corsia destra ha finalmente trovato il suo padrone, mentre Wesley è destinato a presidiare quella sinistra, completando una coppia di esterni costruita per correre, spingere e fare la differenza. ©riproduzione riservata