Svolta Roma, adesso le ali per Gasperini: perché l'acquisto di Molina è fondamentale per arrivare a Nusa

Un tesoretto da 16 milioni per convincere il Lipsia

La differenza economica tra le due operazioni potrebbe rivelarsi decisiva. Risparmiando sul ruolo di esterno difensivo, infatti, la Roma avrà maggiore margine per concentrare le proprie risorse su Nusa, un altro obiettivo ritenuto prioritario da Gasperini. L’esterno offensivo norvegese è uno dei profili più apprezzati dai giallorossi per la sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere negli ultimi trenta metri. Un giocatore giovane, ma già abituato al calcio internazionale, che potrebbe aggiungere fantasia, velocità e imprevedibilità che mancano al reparto offensivo. La strategia appare chiara: puntare sull’esperienza e sull’affidabilità di Molina per la corsia destra, evitando un esborso più elevato per Read, e destinare le risorse risparmiate a un colpo di maggiore impatto offensivo come il norvegese. Un bottino di sedici milioni in più su cui D’Amico può contare per convincere il Lipsia a lasciar andare il suo attaccante, valutato circa 55 milioni di euro. I contatti con il club tedesco sono in corso, la Roma sta studiando la migliore formula per riuscire a strappare il sì del club della RedBull per poi chiudere l’affare anche con l’entourage del giocatore.