Svolta Roma, adesso le ali per Gasperini: perché l'acquisto di Molina è fondamentale per arrivare a Nusa
La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando il giusto equilibrio tra qualità e sostenibilità economica. In quest’ottica, l’arrivo di Nahuel Molina rappresenta una scelta non solo tecnica ma anche strategica per arrivare all’altro grande obiettivo di mercato per l’attacco: Antonio Nusa. Molina infatti sbarcherà presto nella Capitale per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero 4 milioni di bonus. Un investimento importante, ma inferiore rispetto a quello che sarebbe stato necessario per arrivare a Givairo Read del Feyenoord, valutato dal club olandese 35 milioni di euro.
Un tesoretto da 16 milioni per convincere il Lipsia
La differenza economica tra le due operazioni potrebbe rivelarsi decisiva. Risparmiando sul ruolo di esterno difensivo, infatti, la Roma avrà maggiore margine per concentrare le proprie risorse su Nusa, un altro obiettivo ritenuto prioritario da Gasperini. L’esterno offensivo norvegese è uno dei profili più apprezzati dai giallorossi per la sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere negli ultimi trenta metri. Un giocatore giovane, ma già abituato al calcio internazionale, che potrebbe aggiungere fantasia, velocità e imprevedibilità che mancano al reparto offensivo. La strategia appare chiara: puntare sull’esperienza e sull’affidabilità di Molina per la corsia destra, evitando un esborso più elevato per Read, e destinare le risorse risparmiate a un colpo di maggiore impatto offensivo come il norvegese. Un bottino di sedici milioni in più su cui D’Amico può contare per convincere il Lipsia a lasciar andare il suo attaccante, valutato circa 55 milioni di euro. I contatti con il club tedesco sono in corso, la Roma sta studiando la migliore formula per riuscire a strappare il sì del club della RedBull per poi chiudere l’affare anche con l’entourage del giocatore.
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