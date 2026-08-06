Nusa: "Mai chiesto di andar via", ma la trattativa tra Roma e Lipsia è calda

L'esterno norvegese: "I media possono scrivere quello che vogliono". I contatti tra i club sono in corso

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Pubblicato il 06.08.2026, 15:00

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Antonio Nusa è il nome principale nella lista della Roma per rinforzare le ali a disposizione di Gasperini. La dirigenza è al lavoro per portare in giallorosso l'esterno norvegese, il quale però ai microfoni di Sky Sport DE ha dichiarato: "Non ho mai chiesto di lasciare il Lipsia", squadra in cui attualmente milita.

Nusa: "Non ho mai chiesto di cambiare squadra. Sono concentrato sul Lipsia"

Nusa, classe 2005, ha voluto pubblicamente fare chiarezza sulla propria situazione, esplicitando come non abbia fatto richiesta specifica al Lipsia di cambiare squadra: "I media possono scrivere quello che vogliono - ha dichiarato il giocatore - Io non ho mai chiesto di lasciare il club. Sono tornato dalle vacanze, concentrato sul Lipsia". Nusa è reduce dall'esperienza al Mondiale con la Norvegia. Nella competizione è sceso in campo in sei occasioni trovando un gol, ai sedicesimi di finale contro la Costa d'Avorio.

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I contatti tra Roma e Lipsia sono in corso

Nonostante le dichiarazioni di Nusa, sono in corso i contatti tra la Roma e il Lipsia. La dirigenza giallorossa sta attualmente studiando la formula più efficace per stappare il sì del club tedesco, che valuta l'esterno norvegese circa 55 milioni di euro. Una volta raggiunto l'accordo, la Roma chiuderà l'affare anche con l'entourage del giocatore.

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