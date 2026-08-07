Roma, ufficiale la cessione di Kumbulla al Rayo Vallecano: i dettagli
Marash Kumbulla lascia nuovamente la Roma. Il difensore di proprietà dei giallorossi, dopo la prima parte del ritiro estivo passata alla corte di Gasperini, firma con il Rayo Vallecano. Dopo le parentesi nelle scorse due stagioni all'Espanyol e al Maiorca, l'albanese torna nella Liga con i madrileni. Kumbulla lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto in favore degli spagnoli.
Kumbulla lascia la Roma e firma con il Rayo Vallecano: il comunicato
Questo il counicato del club sulla cessione del difensore: "L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Rayo Vallecano per la cessione di Marash Kumbulla. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022. In bocca al lupo per il futuro, Marash!".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS