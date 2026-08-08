Molina alla Roma, parte il conto alla rovescia: ecco quando arriverà nella Capitale
Nahuel Molina è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma e il conto alla rovescia è ormai partito. L’argentino, ancora in vacanza dopo il Mondiale, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima di poter abbracciare la sua nuova squadra. L’appuntamento al Fulvio Bernardini è invece presumibilmente fissato per martedì, quando la Roma tornerà a Trigoria dopo il riposo concesso al termine del ritiro. Molina, intanto, si gode gli ultimi momenti di vacanza. È rientrato dall’Argentina e in questo momento si trova a Ibiza, dove ieri ha festeggiato i trent’anni della compagna Barbara. Ma la valigia è praticamente pronta: l’esterno aspetta soltanto il via libera per salire sull’aereo diretto verso la Capitale e cominciare la sua nuova avventura.
La novità
C’è anche un dettaglio importante sul fronte burocratico. Molina ha completato l’iter per ottenere la cittadinanza spagnola, una pratica che non aveva portato avanti negli anni trascorsi all’Atletico: un passaggio che consente alla Roma di liberare uno slot da extracomunitario e che rende ancora più agevole la gestione della rosa e del mercato.
Read
Intanto, sono arrivate le parole di Read a lungo trattato prima di virare proprio su Molina dopo il gioco al rialzo del Feyenoord: «Non sono deluso di non essere andato alla Roma. Come ho detto spesso, non dovevo per forza lasciare il Feyenoord. Non ho ancora finito di imparare qui, quindi sono felice di restare».
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