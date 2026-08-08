Molina alla Roma, parte il conto alla rovescia: ecco quando arriverà nella Capitale

Nahuel Molina è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma e il conto alla rovescia è ormai partito. L’argentino, ancora in vacanza dopo il Mondiale, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima di poter abbracciare la sua nuova squadra. L’appuntamento al Fulvio Bernardini è invece presumibilmente fissato per martedì, quando la Roma tornerà a Trigoria dopo il riposo concesso al termine del ritiro. Molina, intanto, si gode gli ultimi momenti di vacanza. È rientrato dall’Argentina e in questo momento si trova a Ibiza, dove ieri ha festeggiato i trent’anni della compagna Barbara. Ma la valigia è praticamente pronta: l’esterno aspetta soltanto il via libera per salire sull’aereo diretto verso la Capitale e cominciare la sua nuova avventura.