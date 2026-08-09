"Giovani e forti", chi sono i tre obiettivi della Roma che insegue D'Amico
Adesso bisogna accelerare. La Roma ha individuato la casella da riempire e il mercato giallorosso entra nella fase più delicata: trovare l’attaccante giusto per completare il reparto e, soprattutto, per aggiungere quei gol che nella scorsa stagione sono mancati dagli esterni offensivi. Gasperini ha tracciato l’identikit senza lasciare spazio a interpretazioni: «D'Amico sta cercando e trattando giocatori molto giovani ma anche molto importanti». Con il rinnovo di Pellegrini un tassello è stato sistemato. Soulé e Dybala occuperanno la trequarti di destra. Tutto porta quindi sulla fascia opposta, diventata il centro delle attenzioni del diesse e di GPG. Serve un giocatore capace di dare profondità, qualità e soprattutto gol. Un profilo giovane, sì, ma già abbastanza importante da sostenere le ambizioni della Roma.
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