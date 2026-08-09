Rodrigo Mora e Cacciamani obiettivi della Roma: cosa c'è di vero in queste trattative e perché sono complesse

INVIATO A BRIGHTON - Rodrigo Mora è l’ultimo nome nella lista della Roma per rinforzare l’attacco di Gasperini. Il diesse D’Amico nella giornata di ieri ha cercato uno scatto per superare la concorrenza del Galatasaray offrendo al Porto un prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Una trattativa che però al momento si è già arenata: il Porto non accetta questa modalità di operazione e chiede non solo un obbligo di riscatto ma anche di alzare l’offerta sul prestito. Una trattativa in questo momento già bloccata e, secondo quanto filtra da Trigoria, difficilmente riapribile per la differenza tra domande e offerta.