Molina e la Roma, conto alla rovescia: ecco quando sbarcherà e sarà a Trigoria

INVIATO A BRIGHTON - Contro alla rovescia per il terzino destro. Nahuel Molina ha trascorso gli ultimi giorni in un meraviglioso resort di Ibiza festeggiando i trent’anni della moglie e godendosi il meritato riposo dopo il Mondiale. Adesso però è tempo di concentrarsi sulla sua nuova squadra, la Roma. L’esterno argentino è atteso nella Capitale domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i giallorossi: la società sta spingendo per farlo sbarcare nelle prossime ore e nel frattempo sta programmando l’intero iter da chiudere in giornata, in modo tale da poterlo annunciare martedì e poter essere già a disposizione di Gasperini lo stesso giorno, quando la squadra tornerà in campo dopo i due giorni di riposo post ritiro. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per Molina.