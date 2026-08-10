La Roma e l’assalto all’ala: idea Martinelli, offerta per Rodrigo Mora

ROMA - Qualcuno lo ha cercato, altri lo hanno evocato, Gasperini lo ha certamente citato nell’ultima intervista («sta lavorando su giocatori molto giovani ma anche molto importanti»), ma né a Cardiff né tantomeno a Brighton hanno visto spuntare D’Amico. Il diesse è rimasto a Roma, ma ha pure compiuto qualche viaggio top secret per cercare di sbloccare l’annosa questione dell’ala sinistra di piede destro, rimasta in sospeso da oltre un anno. Gasp ha bisogno di quell’innesto, chiede un rinforzo in quella zona dell’attacco dal suo insediamento a Trigoria: troppo importante aggiungere qualità dove si decidono le partite, soprattutto ora che bisognerà compiere uno step di crescita su scala internazionale. Così, nelle ore in cui i giallorossi faticavano al Vale Resort, c’era chi dava D’Amico persino di stanza a Londra. Messa in stand by la pista Nusa per i costi considerati eccessivi, l’uomo mercato della Roma ha virato con convinzione su altri profili. Ad esempio, ha riaperto la pista Gabriel Martinelli, 25 anni, ala della nazionale brasiliana e dell’Arsenal con un pedigree da fantasista ma anche da cecchino sotto porta, capace di realizzare 41 gol e fornire 25 assist in 191 partite di Premier, decisivo con 10 reti in 33 match pure nelle sue sortite in Champions, reduce da una stagione con 53 match totali, 11 reti e 7 assist. Un top di livello mondiale che la Roma potrebbe avvicinare perché il suo contratto con i Gunners è in scadenza tra un anno.