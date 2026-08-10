La Roma rilancia per Cacciamani. Ma Moreira resiste

ROMA - La Roma sta preparando il rilancio per Alessio Cacciamani , ma non ha ancora mollato Moreira . Per l’ esterno di sinistra il club giallorosso continua a battere due strade: quella del vice Wesley , quindi il giovane che resta un pallino di Gasp , ma anche un possibile titolare come il belga , potendo così contare su tre esterni ( Wesley, Molina , Moreira ) intercambiabili nel ruolo di titolari.

Le strategie della Roma per Cacciamani e Moreira

Sul diciannovenne del Torino sarà necessario superare lo scoglio di una valutazione da oltre 20 milioni di euro, ritenuta eccessiva dalle parti di Trigoria; dopo la prima offerta da 13 più bonus, presentata nelle scorse settimane, sarà in qualsiasi caso necessario un ritocco al rialzo. L’intesa può essere trovata a metà strada, anche alla luce del forte interesse di Cacciamani a sposare il progetto romanista. Si gioca su questi numeri la partita per l’esterno reduce dall’esperienza in prestito alla Juve Stabia, in Serie B, ancora a secco di presenze in massima serie. D’Amico potrebbe spingersi a 15, ma non oltre. Per Wesley, un anno fa, la Roma ha investito 25 milioni. Per Molina, nazionale argentino, ne sono stati spesi 13 più bonus. Per Moreira lo Strasburgo ne chiede quasi 40 e la Roma sta ancora studiando una formula creativa, con percentuale di rivendita, per abbassare la cifra.