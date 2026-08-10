La Roma si avvicina a Rodrigo Mora, Mendes vola a Oporto: il dettaglio delle tre formule
ROMA - Un'ala sinistra di piede destro è la priorità del mercato della Roma che vuole regalare al tecnico Gian Piero Gasperini un big e continua a pressare il Porto per Rodrigo Mora, esterno portoghese classe 2007 con il quale i giallorossi hanno già l'accordo per un contratto di 5 anni. Inoltre, la Roma ha presentato al club lusitano la proposta di un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto (fissato a 40 più bonus).
Roma su Mora: superata la concorrenza del Galatasaray
Una mossa con cui la Roma ha provato a superare la concorrenza del Galatasaray, ma che non è bastata a convincere subito un Porto deciso a monetizzare subito e il più possibile dalla cessione del loro gioiellino. Ma i giallorossi sono però tornati alla carica, proponendo al club del presidente Villas Boas altre possibili formule di acquisto e avvicinandosi così definitivamente all'obiettivo, considerando che proprio nelle ultime ore a Oporto è volato Jorge Mendes, il manager di Mora, con l'obiettivo di sbloccare l'affare.
Le tre formule proposte dalla Roma al Porto per Mora
Oltre prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 40, i giallorossi si sono detti disposti a mettere sul piatto altre due opzioni: una prevede il pagamento in due soluzioni (20 milioni subito e 25 tra un anno), mentre la terza prevede l'acquisto di Mora a 25-30 milioni con il 50% della futura rivendita riservata al Porto che sembra aver apprezzato le mosse della Roma, balzata così in pole per la giovane stella lusitana. Il club lusitano è propenso ad accettare la seconda formula (il pagamento in due soluzioni) e novità sono attese già nelle prossime ore. Gasperini e i tifosi romanisti, intanto, aspettano con ansia novità.
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