La Roma si avvicina a Rodrigo Mora, Mendes vola a Oporto: il dettaglio delle tre formule

ROMA - Un'ala sinistra di piede destro è la priorità del mercato della Roma che vuole regalare al tecnico Gian Piero Gasperini un big e continua a pressare il Porto per Rodrigo Mora, esterno portoghese classe 2007 con il quale i giallorossi hanno già l'accordo per un contratto di 5 anni. Inoltre, la Roma ha presentato al club lusitano la proposta di un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto (fissato a 40 più bonus).

Roma su Mora: superata la concorrenza del Galatasaray Una mossa con cui la Roma ha provato a superare la concorrenza del Galatasaray, ma che non è bastata a convincere subito un Porto deciso a monetizzare subito e il più possibile dalla cessione del loro gioiellino. Ma i giallorossi sono però tornati alla carica, proponendo al club del presidente Villas Boas altre possibili formule di acquisto e avvicinandosi così definitivamente all'obiettivo, considerando che proprio nelle ultime ore a Oporto è volato Jorge Mendes, il manager di Mora, con l'obiettivo di sbloccare l'affare.