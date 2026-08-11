Roma, Mora dice sì: Gasperini in pressing

ROMA - Tre strade battute per arrivare a Rodrigo Mora, un solo sentiero che condurrebbe a Martinelli, mentre davanti a D’Amico restano 13 giorni per completare un rebus complicatissimo. In altri termini, tra meno di due settimane la Roma debutterà in campionato contro la Fiorentina, ironia del destino la squadra italiana (forse europea?) più attiva sul mercato. Giocando coi numeri si può arrivare alla stessa conclusione: non c’è più tempo per trattative a oltranza. Ecco perché la Roma si è fiondata con decisione sul gioiello del Porto: lo vuole subito, anche a costo di alzare a 35 milioni la parte fissa garantendo una percentuale altissima sulla rivendita, vicina al 40%. In serata le parti venivano segnalate prossime a chiudere, oggi può arrivare la svolta definitiva alla trattativa. D’Amico ha già colto al volo le occasioni Castro, Koulierakis e Molina - costati comunque complessivamente 70 milioni - ma non ha ancora colmato la lacuna più evidente della rosa: quella della trequarti, dove il tecnico oggi ha a disposizione solamente Dybala e Soulé.