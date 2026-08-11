Roma, Mora dice sì: Gasperini in pressing
ROMA - Tre strade battute per arrivare a Rodrigo Mora, un solo sentiero che condurrebbe a Martinelli, mentre davanti a D’Amico restano 13 giorni per completare un rebus complicatissimo. In altri termini, tra meno di due settimane la Roma debutterà in campionato contro la Fiorentina, ironia del destino la squadra italiana (forse europea?) più attiva sul mercato. Giocando coi numeri si può arrivare alla stessa conclusione: non c’è più tempo per trattative a oltranza. Ecco perché la Roma si è fiondata con decisione sul gioiello del Porto: lo vuole subito, anche a costo di alzare a 35 milioni la parte fissa garantendo una percentuale altissima sulla rivendita, vicina al 40%. In serata le parti venivano segnalate prossime a chiudere, oggi può arrivare la svolta definitiva alla trattativa. D’Amico ha già colto al volo le occasioni Castro, Koulierakis e Molina - costati comunque complessivamente 70 milioni - ma non ha ancora colmato la lacuna più evidente della rosa: quella della trequarti, dove il tecnico oggi ha a disposizione solamente Dybala e Soulé.
Roma, le proposte
Per Rodrigo Mora la Roma sta facendo sul serio. Tanto da aver strutturato tre diverse proposte per avvicinare la richiesta da 45 milioni del Porto. La prima: un prestito molto oneroso, superiore ai 5, con un diritto di riscatto a 40. Offerta respinta. Il secondo affondo si è manifestato con l’idea di un pagamento in due tranche: 20 milioni subito, 25 tra un anno. Anche qui, poco entusiasmo dal venditore. Così, in serata, ha preso corpo l’ipotesi di uno sconto sostanzioso del Porto (da 45 a 35) finalizzato però a una corposa percentuale sulla rivendita da garantire in caso di futura cessione. Se Mora si rivelasse davvero un top, i portoghesi potrebbero a quel punto incassare molto di più. L’agente Mendes sta spingendo il suo pupillo verso Trigoria: l’accordo tra Mora e la Roma per un quinquennale è stato trovato rapidamente.
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